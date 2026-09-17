Feijão congelado perde nutrientes? Nutricionista explica como armazenar corretamente

Para descongelar, uma alternativa é retirar a porção do freezer com antecedência e deixá-la descongelar sob refrigeração . Também é possível aquecê-la diretamente, dependendo da forma de armazenamento e do recipiente utilizado. O ideal é evitar deixar o alimento descongelando por várias horas sobre a bancada da cozinha. Depois de descongelado e aquecido, o feijão deve ser consumido e não deve voltar ao congelador.