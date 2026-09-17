Nova fábrica na Serra vai dobrar capacidade produtiva da Perfilados Rio Doce

Com um investimento de cerca de R$ 350 milhões de recursos próprios, a nova fábrica da Perfilados Rio Doce vai dobrar a capacidade produtiva da empresa, incorporar novas tecnologias e diversificar a linha de itens. O aporte vai permitir, ainda, que a companhia fabrique itens que já comercializa, mas que eram adquiridos de fornecedores de outros Estados.
O presidente do Grupo RDG, Ronaldo Roque Campo, destaca que, entre as novidades está a produção de tubos de até 8 polegadas (o limite anterior era de 4 polegadas) e de uma perfiladeira com capacidade para até 400 mm (ampliando o limite atual de 250 mm).
Segundo ele, a unidade também vai produzir chapa expandida, com fabricação local utilizando matéria-prima fornecida pela ArcelorMittal, além de realizar a trefilação — processamento próprio de fio-máquina para a fabricação de telas e treliças.
A terceira unidade fabril do grupo RDG foi inaugurada nesta quinta-feira (17), na região da Rodovia do Contorno, na Serra. O empreendimento está instalado em um terreno de 150 mil metros quadrados, dos quais 62 mil são de área construída.
“A produção do complexo capixaba terá distribuição para todo o território nacional. O escoamento do material vai abastecer as nove filiais do grupo RDG — sendo oito no mercado capixaba e uma no Rio de Janeiro — e escritórios comerciais localizados em oito Estados brasileiros. A atuação da empresa abrange segmentos como construção civil, indústria automotiva, moveleira, naval, estruturas metálicas, máquinas e equipamentos, entre outros”, detalhou Campo.
A capacidade produtiva estimada é de até 200 mil toneladas por ano, volume que vai depender da demanda comercial e da quantidade de turnos operacionais. O empreendimento deve gerar até 200 empregos para atuação em dois turnos. A previsão é que até 70 colaboradores sejam contratados até dezembro.
A ArcelorMittal é uma das principais fornecedoras de aço para a Perfilados Rio Doce. O diretor-presidente da siderúrgica, Jorge Oliveira, destaca que a parceria entre as duas empresas vai impulsionar a cadeia produtiva do aço no Espírito Santo, com a geração de empregos e a atração de novas oportunidades industriais para o estado.
“A partir do processamento da bobina a quente, a indústria regional amplia a capacidade de fabricação de produtos laminados a frio e galvanizados. A novidade abastece diretamente setores de alto valor agregado, como a indústria automotiva, a fabricação de eletrodomésticos, o segmento de transporte e a construção de galpões industriais”, disse Jorge Oliveira.
Esta é a terceira planta industrial da Perfilados Rio Doce, que já conta com unidades em Linhares e no Civit II, na Serra.
A Perfilados Rio Doce foi criada em 2000, com escritórios comerciais em Estados como Espírito Santo, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco e Minas Gerais. Entre os produtos comercializados, estão tubos, perfis, chapas, soluções para coberturas de armazéns e telhas, entre outras soluções metálicas.
A estrutura empresarial do Grupo RDG inclui ainda a Centralfer, especializada em serviços de corte e dobra de vergalhões, e a Transcampo, responsável pelo transporte de cargas secas para diferentes regiões do Brasil.
Outra integrante do grupo é a Campo Log, especializada no aluguel de galpões. A empresa já tem duas unidades na Serra e outras duas em construção (em Viana e na Serra).
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