Nova fábrica na Serra vai dobrar capacidade produtiva da Perfilados Rio Doce

Com um investimento de cerca de R$ 350 milhões de recursos próprios, a nova fábrica da Perfilados Rio Doce vai dobrar a capacidade produtiva da empresa, incorporar novas tecnologias e diversificar a linha de itens. O aporte vai permitir, ainda, que a companhia fabrique itens que já comercializa, mas que eram adquiridos de fornecedores de outros Estados.





O presidente do Grupo RDG, Ronaldo Roque Campo, destaca que, entre as novidades está a produção de tubos de até 8 polegadas (o limite anterior era de 4 polegadas) e de uma perfiladeira com capacidade para até 400 mm (ampliando o limite atual de 250 mm).





Segundo ele, a unidade também vai produzir chapa expandida, com fabricação local utilizando matéria-prima fornecida pela ArcelorMittal, além de realizar a trefilação — processamento próprio de fio-máquina para a fabricação de telas e treliças.