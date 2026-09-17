3 lanches saudáveis para fazer na air fryer sem complicação

Em água corrente, lave bem a batata-doce e corte em fatias de aproximadamente 1 cm de espessura. Pincele com azeite de oliva e tempere com sal e orégano. Disponha as fatias na air fryer preaquecida a 180 °C e asse por 15 minutos, virando na metade do tempo. Enquanto isso, amasse o abacate com um garfo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira antiaderente, coloque o ovo e leve ao fogo médio até a clara ficar firme e a gema atingir o ponto desejado. Retire as fatias de batata-doce da air fryer e cubra com o abacate amassado. Finalize com o ovo por cima e sirva em seguida.