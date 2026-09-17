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Gastronomia

3 lanches saudáveis para fazer na air fryer sem complicação

Aprenda a preparar receitas saborosas e nutritivas para deixar a rotina mais prática
Portal Edicase

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Publicado em 17 de Setembro de 2026 às 15:54

Muffin de quinoa com cenoura e alho-poró na air fryer (Imagem: Happy Foods Tube | Shutterstock)
Muffin de quinoa com cenoura e alho-poró na air fryer Crédito: Imagem: Happy Foods Tube | Shutterstock

Na hora do lanche, receitas práticas e saborosas ajudam a variar o cardápio sem exigir muito tempo na cozinha. Para isso, a air fryer pode facilitar o preparo de opções caseiras e equilibradas em poucos passos, com ingredientes simples e diferentes combinações. A seguir, confira 3 lanches saudáveis e fáceis de fazer no aparelho:

1. Muffin de quinoa com cenoura e alho-poró na air fryer

Ingredientes

  • 1 xícara de chá de quinoa branca cozida e fria
  • 1 cenoura descascada e ralada
  • 1/2 xícara de chá de alho-poró fatiado finamente
  • 3 ovos
  • 1/2 xícara de chá de queijo coalho ralado
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1 colher de chá de ervas finas secas
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o azeite de oliva em fogo médio e refogue o alho-poró e a cenoura até murcharem. Desligue o fogo e reserve. Em um recipiente, bata os ovos e tempere com sal, pimenta-do-reino e ervas finas. Junte o queijo ralado, a quinoa e o refogado de cenoura e alho-poró. Mexa até obter uma consistência homogênea. Distribua a massa em forminhas de silicone, preenchendo até a borda. Leve a airfryer a 160 ºC até que fiquem firmes e levemente dourados no topo. Aguarde esfriar e sirva em seguida.

2. Tostada de batata-doce com ovo e abacate

Ingredientes

  • 1 batata-doce
  • 1 ovo
  • Polpa de 1 abacate
  • 1 colher de chá de azeite de oliva
  • Sal, orégano e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em água corrente, lave bem a batata-doce e corte em fatias de aproximadamente 1 cm de espessura. Pincele com azeite de oliva e tempere com sal e orégano. Disponha as fatias na air fryer preaquecida a 180 °C e asse por 15 minutos, virando na metade do tempo. Enquanto isso, amasse o abacate com um garfo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira antiaderente, coloque o ovo e leve ao fogo médio até a clara ficar firme e a gema atingir o ponto desejado. Retire as fatias de batata-doce da air fryer e cubra com o abacate amassado. Finalize com o ovo por cima e sirva em seguida.

Crumble de maçã (Imagem: marcin jucha | Shutterstock
Crumble de maçã (Imagem: marcin jucha | Shutterstock Crédito:

3. Crumble de maçã

Ingredientes

  • 1 maçã descascada, sem sementes e cortada em cubos
  • 1/2 xícara de chá de aveia em flocos grossos
  • 1 colher de sopa de açúcar mascavo
  • 1 e 1/2 colher de chá de canela em pó
  • 1 colher de sopa de óleo de coco
  • 1 colher de sopa de mel
  • 2 canelas em pau para decorar

Modo de preparo

Em um ramequim que possa ir a airfryer, coloque a maçã e misture com a canela e o mel. Em um recipiente à parte, prepare a cobertura crocante misturando a aveia em flocos grossos, o açúcar mascavo, o restante da canela em pó e o óleo de coco até formar uma farofa úmida. Espalhe essa mistura sobre as maçãs, sem apertar muito. Leve à cesta da airfryer preaquecida a 160°C até que a aveia fique bem dourada, crocante e as maçãs estejam macias por baixo. Retire com cuidado e aguarde esfriar. Sirva decorado com as canelas em pau.

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