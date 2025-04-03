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Parceria

ES Gás fecha acordo de fornecimento com unidade da Perfilados Rio Doce na Serra

ES Gás deve fornecer, até 2028, mais de 1.8 milhão de metros cúbicos de gás natural ao ano para abastecer empresa de produtos siderúrgicos

Publicado em 03 de Abril de 2025 às 15:34

Nicoly Reis

Nicoly Reis

Publicado em 

03 abr 2025 às 15:34
Oportunidade de trabalho na ES Gás
A ES Gás deve fornecer mais de 1,8 milhão de metros cúbicos de gás natural por ano Crédito: Pix Fotografia
ES Gás, distribuidora de gás canalizado no Espírito Santo, anunciou uma parceria com a Perfilados Rio Doce (PRD) para fornecer gás natural à nova unidade da empresa de produtos derivados de aço, localizada na Serra. O acordo prevê o fornecimento de mais de 1,8 milhão de metros cúbicos de gás natural por ano até 2028, que serão utilizado no processo de galvanização.
A nova unidade da PRD conta com 65 mil m² de área construída e investimento de aproximadamente R$ 480 milhões. A empresa espera produzir 300 mil toneladas por ano, atuando na fabricação de tubos de grandes diâmetros, perfis especiais, desbobinamento de chapas de alta resistência e diversos elementos usados na construção civil.
De acordo com Ronaldo Campo, presidente da PRD, a escolha do gás natural oferece um controle maior e rendimento calorífico. “É um sistema que permite maior controle no modo de aquecimento, e tem maior rendimento calorífico que os outros sistemas tradicionais, por resistência elétrica”, afirmou.
ES Gás fecha acordo de fornecimento com unidade da Perfilados Rio Doce na Serra
Segundo a ES Gás, os gases naturais oferecem vantagens para a indústria capixaba, como seu bom rendimento energético, baixo custo de manutenção e facilidade de manuseio e operação. “A parceria com a Perfilados Rio Doce é mais um marco na expansão da rede de distribuição da ES Gás, focada em potencializar o desenvolvimento e a descarbonização do Espírito Santo”, comentou o gerente de marketing e vendas da ES Gás, Bruno Gil.

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