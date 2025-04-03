A ES Gás, distribuidora de gás canalizado no Espírito Santo, anunciou uma parceria com a Perfilados Rio Doce (PRD) para fornecer gás natural à nova unidade da empresa de produtos derivados de aço, localizada na Serra. O acordo prevê o fornecimento de mais de 1,8 milhão de metros cúbicos de gás natural por ano até 2028, que serão utilizado no processo de galvanização.
A nova unidade da PRD conta com 65 mil m² de área construída e investimento de aproximadamente R$ 480 milhões. A empresa espera produzir 300 mil toneladas por ano, atuando na fabricação de tubos de grandes diâmetros, perfis especiais, desbobinamento de chapas de alta resistência e diversos elementos usados na construção civil.
De acordo com Ronaldo Campo, presidente da PRD, a escolha do gás natural oferece um controle maior e rendimento calorífico. “É um sistema que permite maior controle no modo de aquecimento, e tem maior rendimento calorífico que os outros sistemas tradicionais, por resistência elétrica”, afirmou.
ES Gás fecha acordo de fornecimento com unidade da Perfilados Rio Doce na Serra
Segundo a ES Gás, os gases naturais oferecem vantagens para a indústria capixaba, como seu bom rendimento energético, baixo custo de manutenção e facilidade de manuseio e operação. “A parceria com a Perfilados Rio Doce é mais um marco na expansão da rede de distribuição da ES Gás, focada em potencializar o desenvolvimento e a descarbonização do Espírito Santo”, comentou o gerente de marketing e vendas da ES Gás, Bruno Gil.