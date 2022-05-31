Nova fábrica na Serra vai abrir 340 vagas de emprego

Uma nova fábrica que será instalada no município da Serra vai gerar 340 empregos diretos nos próximos dois anos. A Perfilados Rio Doce, do Grupo RDG Aços do Brasil, vai investir R$ 260 milhões na construção da terceira unidade empresarial, que vai funcionar no bairro Jacuhy.

A previsão é de que as obras do empreendimento terminem até o final de 2024. O diretor-presidente da empresa, Ronaldo Roque Campo, destaca que a fábrica tem como objetivo ampliar o mix de produtos da companhia, especializada na produção de soluções metálicas. A área industrial terá 54 mil metros quadrados em uma área de 150 mil metros quadrados.

Obras de construção da terceira fábrica da Perfilados Rio Doce (PRD), no bairro Jacuhy, no município de Serra. Crédito: Rodrigo Zaca / Divulgação

“Vamos ampliar nossa atuação no mercado de tubos de condução, roscas e outros produtos. Serão fabricados tubos de maior diâmetro, por exemplo”, comentou.

POSTOS DE TRABALHO

Durante a etapa de obras, serão gerados 100 postos de trabalho. As contratações serão feitas pela empresa que vai executar a construção a partir de agosto. As oportunidades serão para cargos como pedreiro, mestre de obras, pintor, eletricista e engenheiro.

Quando entrar em operação, serão necessários 240 trabalhadores na nova fábrica. Alguns desses profissionais já devem ser contratados antes do início das atividades para atuarem na instalação dos equipamentos.

Neste caso, as chances serão voltadas para o segmento metal mecânico para cargos como técnico mecânico, engenheiro elétrico, engenheiro de manutenção e técnico em eletrotécnica.

O diretor-presidente disse também há possibilidade de ter um remanejamento de trabalhadores.

“Cerca de 20% dos empregos serão voltados para a área de manutenção. A seleção desses profissionais deve ser feita pelo setor de recursos humanos quando as obras estiverem quase prontas. É provável que os candidatos possam fazer o cadastro pelo site”, disse.

A matriz da Perfilados Rio Doce fica em Linhares e a outra fábrica já funciona no Civit, na Serra. A empresa aderiu ao Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo (Invest-ES), o que permitiu a expansão da planta industrial, além da geração dos postos de trabalho no Estado.