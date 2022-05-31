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Metalmecânica

Nova fábrica na Serra vai abrir 340 vagas de emprego

Serão 100 postos de trabalho durante as obras e 240 para quando entrar em operação no final de 2024; investimento é na ordem de R$ 260 milhões

Publicado em 31 de Maio de 2022 às 17:20

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

31 mai 2022 às 17:20
Uma nova fábrica que será instalada no município da Serra vai gerar 340 empregos diretos nos próximos dois anos. A Perfilados Rio Doce, do Grupo RDG Aços do Brasil, vai investir R$ 260 milhões na construção da terceira unidade empresarial, que vai funcionar no  bairro Jacuhy.
A previsão é de que as obras  do empreendimento terminem até o final de 2024. O diretor-presidente da empresa, Ronaldo Roque Campo, destaca que a fábrica tem como objetivo ampliar o mix de produtos da companhia, especializada na produção de soluções metálicas. A área industrial terá 54 mil metros quadrados em uma área de 150 mil metros quadrados.
obras de construção da terceira fábrica da Perfilados Rio Doce (PRD), no bairro Jacuhy, no município de Serra.
Obras de construção da terceira fábrica da Perfilados Rio Doce (PRD), no bairro Jacuhy, no município de Serra. Crédito: Rodrigo Zaca / Divulgação
“Vamos ampliar nossa atuação no mercado de tubos de condução, roscas e outros produtos. Serão fabricados tubos de maior diâmetro, por exemplo”, comentou.

POSTOS DE TRABALHO

Durante a etapa de obras, serão  gerados 100 postos de trabalho. As contratações serão feitas pela empresa que vai executar a construção a partir de agosto. As oportunidades serão para cargos como pedreiro, mestre de obras, pintor, eletricista e engenheiro. 
Quando entrar em operação, serão necessários 240 trabalhadores na nova fábrica. Alguns desses profissionais já devem ser contratados antes do início das atividades para atuarem na instalação dos equipamentos. 
Neste caso, as chances serão voltadas para o segmento metal mecânico para cargos como técnico mecânico, engenheiro elétrico, engenheiro de manutenção e técnico em eletrotécnica. 

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O diretor-presidente disse também há possibilidade de ter um remanejamento de trabalhadores.
“Cerca de 20% dos empregos serão voltados para a área de manutenção. A seleção desses profissionais deve ser feita pelo setor de recursos humanos quando as obras estiverem quase prontas. É provável que os candidatos possam fazer o cadastro pelo site”, disse.
A matriz da Perfilados Rio Doce fica em Linhares e a outra fábrica já funciona no Civit, na Serra. A empresa aderiu ao Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo (Invest-ES), o que permitiu a expansão da planta industrial, além da geração dos postos de trabalho no Estado.
Segundo o diretor-presidente, há ainda uma previsão de uma segunda etapa de investimento da ordem de R$ 100 milhões, caso o grupo empresarial avalie a necessidade de ampliação.

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