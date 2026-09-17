Mais de 400 vagas: Ufes quer abrir cursos em IA e Engenharia Industrial

Mais quatro cursos devem ser abertos pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), a partir de 2027, nas áreas de inteligência artificial (IA), produção de dados e de engenharia. São mais de 400 vagas, para cursos em Vitória e Afonso Claúdio, novo campus que a Ufes quer oficializar perante o Ministério da Educação (MEC). Também há previsão de mais vagas para Ciência da Computação.





No âmbito do programa Universidades Transformadoras, o Ministério da Educação (MEC) divulgou que a Ufes passará a ofertar, a partir de 2027, o bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (180 vagas), Engenharia Industrial (80 vagas), Ciência da Computação (80 vagas) e Engenharia de Controle e Automação (80 vagas). Para viabilizar a oferta, o MEC vai garantir 76 cargos docentes, entre 2026 e 2027.





Segundo o reitor da Ufes, Eustáquio de Castro, serão divulgadas mais informações sobre esses cursos a partir de 2027. "Acredito que as novas vagas para Ciências da Computação devem ser liberadas primeiro", afirmou o reitor.