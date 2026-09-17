Mais de 400 vagas: Ufes quer abrir cursos em IA e Engenharia Industrial

Atualização
O título e o texto de abertura desta matéria foram atualizados com as informações enviadas pela Ufes após a publicação. Entre as novas informações, estão o número de vagas e os cursos.
Mais quatro cursos devem ser abertos pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), a partir de 2027, nas áreas de inteligência artificial (IA), produção de dados e de engenharia. São mais de 400 vagas, para cursos em Vitória e Afonso Claúdio, novo campus que a Ufes quer oficializar perante o Ministério da Educação (MEC). Também há previsão de mais vagas para Ciência da Computação.
No âmbito do programa Universidades Transformadoras, o Ministério da Educação (MEC) divulgou que a Ufes passará a ofertar, a partir de 2027, o bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia (180 vagas), Engenharia Industrial (80 vagas), Ciência da Computação (80 vagas) e Engenharia de Controle e Automação (80 vagas). Para viabilizar a oferta, o MEC vai garantir 76 cargos docentes, entre 2026 e 2027.
Segundo o reitor da Ufes, Eustáquio de Castro, serão divulgadas mais informações sobre esses cursos a partir de 2027. "Acredito que as novas vagas para Ciências da Computação devem ser liberadas primeiro", afirmou o reitor.
O ministro da Educação, Leonardo Barchini, explicou que a Ufes está no plano de expansão de novos cursos do MEC. “Cinco cursos novos foram aprovados, dentro do programa de expansão da universidade”, afirmou Barchini, durante visita ao campus de Goiabeiras, em Vitória. O ministro esteve nesta quinta-feira (17), na Capital, para assinar a portaria de criação de um desses cursos: o de graduação em Medicina para o campus de Alegre, no Sul do Estado.
Estamos organizando novos cursos por meio do Universidades Transformadoras, nas áreas de inteligência artificial, de processamento de dados e de saúde
Leonardo Barchini, ministro da Educação
Além de Vitória, o município de Afonso Cláudio receberá um curso de graduação, consolidando a abertura de um novo campus para a Ufes, ainda em 2027, segundo o reitor Eustáquio de Castro. Este será o quinto campus da instituição, que já tem unidades em Goiabeiras e Maruípe (em Vitória), São Mateus e Alegre.
Temos o prédio novo para o campus de Afonso Cláudio, e ele deve começar a funcionar ainda em 2027
Eustáquio de Castro, reitor da Ufes
Para Afonso Cláudio, está previsto o curso na área de inteligência artificial, com 30 a 40 vagas a serem ofertadas, e pensado para a área da agropecuária. “Será um projeto pedagógico diferente, com base tecnológica e duração de três anos, sendo mais rápido. Esse novo curso de graduação vai ser de Inteligência Artificial aplicada para área do agro”, explica Castro.
Porém, segundo o reitor, a estrutura do novo campus já está quase pronta, e em 2027 o espaço deve começar a receber alguns projetos de extensão da Ufes. “A obra está quase pronta, com o Governo (do Estado) entregando entre dezembro (de 2026) e janeiro (de 2027). Começamos com projetos de extensão para movimentar o campus de Afonso Cláudio. E tudo será formalizado junto ao MEC”, garante.