Nelson Ayres e Hamilton de Holanda dão oficina gratuita de jazz em Vitória; saiba como participar

Jovens músicos de todo o Brasil podem se inscrever até este domingo (20) no Jazz Vix Talentos, formação gratuita em jazz e música instrumental brasileira que oferece 60 vagas para participantes de 18 a 35 anos. A iniciativa integra a programação do Jazz Vix Festival, que acontece de 25 a 27 de setembro, no Cais das Artes, em Vitória.





A formação será realizada de 21 a 26 de setembro, no Sesc – Teatro Virgínia Tamanini, com 40 horas de atividades. A programação inclui workshops, jam sessions, que são encontros em que músicos tocam juntos, com espaço para improvisação, além de prática de conjunto.





O pianista, compositor, arranjador e maestro Nelson Ayres será o jazzman residente da formação. Ele acompanhará os participantes ao longo das atividades, além de selecionar o repertório, liderar os ensaios e orientar as sessões de improvisação.



