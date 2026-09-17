Nelson Ayres e Hamilton de Holanda dão oficina gratuita de jazz em Vitória; saiba como participar

Jovens músicos de todo o Brasil podem se inscrever até este domingo (20) no Jazz Vix Talentos, formação gratuita em jazz e música instrumental brasileira que oferece 60 vagas para participantes de 18 a 35 anos. A iniciativa integra a programação do Jazz Vix Festival, que acontece de 25 a 27 de setembro, no Cais das Artes, em Vitória.
A formação será realizada de 21 a 26 de setembro, no Sesc – Teatro Virgínia Tamanini, com 40 horas de atividades. A programação inclui workshops, jam sessions, que são encontros em que músicos tocam juntos, com espaço para improvisação, além de prática de conjunto.
O pianista, compositor, arranjador e maestro Nelson Ayres será o jazzman residente da formação. Ele acompanhará os participantes ao longo das atividades, além de selecionar o repertório, liderar os ensaios e orientar as sessões de improvisação.
Entre os nomes confirmados para os workshops estão Zé Olavo, Viturino, Vitor Lopes, Nelson Ayres, Luccas Martins, Alza Alves e Rique Pantoja. A programação também terá a participação de Hamilton de Holanda, um dos artistas que integram a programação do Jazz Vix Festival.
Os encontros abordarão temas como improvisação, técnica musical, elaboração de projetos culturais, saúde vocal e os bastidores da produção de um festival.
Podem participar instrumentistas de guitarra, baixo elétrico ou acústico, piano, bateria, percussão e instrumentos de sopro, incluindo saxofones alto, tenor e barítono, trompete e trombone, além de cantores de música popular.
Os candidatos deverão comprovar experiência prévia em jazz ou música instrumental por meio do currículo, além de demonstrar conhecimento técnico do instrumento ou canto e nível considerável de leitura musical.
A seleção levará em consideração o currículo, a capacidade de improvisação ou scat singing — técnica de improvisação vocal que utiliza sons e sílabas em vez de letras — e a performance de uma música de livre escolha. Para a avaliação, os candidatos deverão gravar e publicar os vídeos no YouTube e enviar os respectivos links por meio do formulário de inscrição.
Os selecionados serão divididos entre alunos ativos e ouvintes. Os alunos ativos integrarão a Sesc Jazz Vix Band e participarão da execução do repertório, enquanto os ouvintes acompanharão os workshops, jam sessions e ensaios do grupo.
Os participantes deverão ter disponibilidade para todas as atividades programadas. O Jazz Vix Talentos não custeará o deslocamento de alunos de outros estados até Vitória. Além disso, cada músico deverá levar o próprio instrumento e os materiais necessários para participar das atividades.
Zé Olavo - Como nasce um festival? - da ideia à execução
Viturino - O que a equipe técnica gostaria de te dizer, mas só respira fundo
Vitor Lopes - Escrita de projetos culturais para cantores e instrumentistas
Nelson Ayres - Os princípios básicos e intermediários da improvisação, linguagem musical e repertório
Luccas Martins - Caminhos afro-brasileiros para improvisar
Alza Alves - Voz e canto: fisiologia, saúde vocal e exercícios
Nelson Ayres - Vale a pena ser músico?
Rique Pantoja - Caminhos da improvisação
Participação especial: Hamilton de Holanda
Jazz Vix Talentos 2026
Inscrições: até este domingo (20)
Formação: 21 a 26 de setembro
Local: SESC - Teatro Virgínia Tamanini
Vagas: 60
Participação: gratuita
Público: músicos de 18 a 35 anos de todo o Brasil
Carga horária: 40 horas de imersão