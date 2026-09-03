Professor capixaba transforma método de ensino de jazz em negócio digital de R$ 1,5 milhão

O ensino de música ganhou uma nova frente de negócios para o professor e músico capixaba Fernando Vieira. Criador de uma metodologia voltada ao aprendizado de violão e improvisação no jazz, o educador ultrapassou R$ 1,5 milhão em faturamento com seus cursos digitais e recebeu a certificação Hotmart Black, reconhecimento concedido pela plataforma a criadores que atingem esse patamar de vendas. A operação, totalmente online, já reúne mais de 25 mil alunos em 73 países, mostrando como a combinação entre educação, tecnologia e conteúdo digital pode ampliar o alcance de um negócio originalmente baseado no ensino presencial.
A metodologia desenvolvida por Vieira combina técnicas de Programação Neurolinguística (PNL) com ferramentas de inteligência artificial para apoiar o processo de aprendizagem. Entre os recursos está o Dr. Jazz, um tutor virtual baseado em IA que acompanha os alunos nas práticas e rotinas de estudo. A proposta é oferecer um percurso mais personalizado e permitir que o estudante tenha acesso às aulas e aos conteúdos de qualquer lugar e em diferentes horários.
O desempenho do negócio também rendeu ao músico a Comenda Maurício de Oliveira, concedida pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES) a personalidades de destaque nas áreas de cultura e educação. Para além da homenagem, a trajetória coloca o ensino musical no cruzamento de dois mercados em expansão: a economia dos criadores digitais e as edtechs, empresas que utilizam tecnologia para oferecer soluções educacionais.
Agora, Vieira leva o negócio para uma nova etapa. Recentemente, mudou-se com a família para Orlando, na Flórida, onde pretende abrir uma escola de música voltada ao público de maior poder aquisitivo, segmento que já atendia no Brasil. A unidade física deverá complementar a operação digital, que continuará atendendo alunos de diferentes países.
A estratégia combina, assim, presença local e escala digital: enquanto a futura escola amplia a atuação do professor no mercado americano, os cursos online mantêm a possibilidade de alcançar estudantes sem as limitações geográficas do modelo tradicional de ensino. Segundo Vieira, a tecnologia permite respeitar o ritmo individual dos alunos e tornar o aprendizado musical mais acessível.
[Edição 2026]
Anuário da Casacor Espírito Santo já está em circulação
Já está em circulação o Anuário Casacor Espírito Santo 2026, publicação que reúne e documenta os 37 ambientes da temporada da mostra, realizada no antigo Hotel Canto do Sol. O projeto reúne trabalhos de mais de 40 profissionais de arquitetura, design e paisagismo.
Sob coordenação da diretora e curadora da mostra, Ligia Diniz, a publicação tem o selo da Editora Globo, com reportagens e textos da RF Comunicação. As fotografias são de Felipe Araújo, projeto e editoração da Link Editoração e impressão da GSA, responsável também por uma tiragem com capas customizadas para cada ambiente.
Comfort Food
Regina transforma aniversário de 70 anos em concurso que vai selecionar 50 receitas para um caderno comemorativo da marca
Para comemorar os 70 anos da Farinha de Trigo Regina, a Buaiz Alimentos decidiu transformar a memória dos consumidores em conteúdo de marca. A empresa o concurso “Caderno de Receitas Farinha de Trigo Regina 70 anos” no último dia 1º e vai selecionar 50 receitas para uma publicação comemorativa.
A proposta vai além de escolher preparações que tenham a farinha como ingrediente. Os participantes também deverão contar a história por trás da receita e enviar uma foto que represente o prato. As 50 selecionadas se juntarão a outras 20 receitas assinadas por convidados da Buaiz Alimentos, formando um caderno com 70 preparações.
Podem participar consumidores do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e São Paulo. As inscrições são gratuitas e seguem até 30 de setembro, nas categorias Massas e Pizzas, Pães, Receitas Salgadas e Bolos e Receitas Doces.
“Completar 70 anos é celebrar uma trajetória que também foi construída dentro da casa dos nossos consumidores. A Farinha Regina está presente há décadas em receitas de família, em momentos de celebração e em histórias que passam de uma geração para outra. Queremos que este caderno seja um registro de alguns desses momentos e da relação de afeto construída entre a marca e seu público ao longo do tempo”, afirma Eduarda Buaiz, vice-presidente da Buaiz Alimentos.
A seleção considerará, além da receita, a relevância e autenticidade da história, a conexão emocional, a apresentação visual e a organização das informações. O resultado será divulgado em 30 de outubro, e os escolhidos terão suas receitas publicadas no caderno comemorativo.
[Valorização de produto]
Caçarola Bistrot será o primeiro da Grande Vitória com selo '100% Capixaba' no cardápio
O Caçarola Bistrot, no Barro Vermelho, será o primeiro restaurante da Grande Vitória a estampar o selo 100% Capixaba no cardápio, em um movimento que aproxima pequenos produtores e agroindústrias do interior do mercado gastronômico da capital.
A iniciativa foi articulada pelo Sebrae Move+ e pela chef Bia Delmaestro e prevê a utilização de produtos como banana-passa, microverdes, méis, ovos caipiras e peixes frescos nas receitas do restaurante. A proposta é encurtar a cadeia entre quem produz e quem consome, ao mesmo tempo em que valoriza a origem dos ingredientes.
Entre os fornecedores apresentados à chef estão Mariana Paganini, de Guarapari, que produz drageados, trufas e bombons artesanais de banana-passa; Kenny Menezes, de Itapemirim, responsável pelos microverdes Vale do Araçá; e a agroindústria Kimel, dos apicultores Elbio e Brenda Kil, também de Guarapari, que produz méis das variedades Silvestre, Flor de Camará e Flor de Café.
O mel da Kimel, inclusive, deve ser utilizado em uma ganache do Caçarola. A agroindústria reúne os selos de inspeção municipal, Susaf e Selo Arte, concedido pelo Idaf.
"Estou realizando um grande sonho. O Caçarola Bistrot tem como lema privilegiar o que é nosso. Queremos não apenas colocar esses insumos de excelência em nossas receitas, mas destacá-los nominalmente no cardápio, informando a história de quem planta e produz. O que pudermos fazer para divulgar esse projeto e os produtos do nosso Estado, faremos com muito orgulho", enfatiza a chef Bia Delmaestro.
Para Danilo Endringer, do Sebrae Move+, a iniciativa cria uma nova frente de negócios para a produção capixaba. "Uma oportunidade singular de começar pelo Caçarola a distribuição e o reconhecimento desses produtos da nossa agroindústria no comércio gastronômico da Grande Vitória".
[Direito Empresarial]
Advogados capixabas integram corpo de palestrantes em curso na Sorbonne, em Paris
Os advogados capixabas Bruno Finamore e Felipe Finamore participam, de 7 a 9 de setembro, do curso internacional Business, Corporate and Insolvency Law in a Comparative Perspective, em Sorbonne, Paris. O encontro reúne especialistas de diferentes países para discutir Direito Empresarial, estruturas societárias e insolvência sob uma perspectiva comparada.
Sócio do escritório Finamore Simoni Advogados e especialista em Recuperação Judicial e Falências, Bruno integra o corpo de palestrantes e falará sobre questões tributárias na reestruturação e insolvência de empresas, comparando os sistemas brasileiro e europeu.
“A comparação entre o Direito brasileiro e o europeu permite identificar diferentes soluções para questões tributárias que impactam diretamente a preservação e a reorganização das empresas”, afirma.
Especialista em Direito Empresarial e reestruturação, Felipe também participa da programação. Para ele, o encontro amplia o intercâmbio com profissionais de diferentes jurisdições.
“A perspectiva comparada contribui para compreender tanto as particularidades do modelo brasileiro quanto as experiências adotadas em outros países”, destaca.
A participação ocorre em um momento de atenção crescente ao tema no Brasil. Em agosto, a Casas Bahia entrou com pedido de recuperação judicial envolvendo R$ 17,3 bilhões em dívidas.
[ Novo modelo de negócio]
Banestes inaugura nova agência em Afonso Cláudio
O Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) realizou, nesta terça-feira (25), o evento de inauguração da nova Agência Banestes Afonso Cláudio. A instalação foi construída em um novo imóvel e projetada para atender ao novo modelo de negócios do banco. O local conta com toda a estrutura e a modernização do novo padrão de agências, com ambiente mais claro, organizado, moderno, conectado, funcional, espaçoso e, principalmente, acolhedor.