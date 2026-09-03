Professor capixaba transforma método de ensino de jazz em negócio digital de R$ 1,5 milhão

O ensino de música ganhou uma nova frente de negócios para o professor e músico capixaba Fernando Vieira. Criador de uma metodologia voltada ao aprendizado de violão e improvisação no jazz, o educador ultrapassou R$ 1,5 milhão em faturamento com seus cursos digitais e recebeu a certificação Hotmart Black, reconhecimento concedido pela plataforma a criadores que atingem esse patamar de vendas. A operação, totalmente online, já reúne mais de 25 mil alunos em 73 países, mostrando como a combinação entre educação, tecnologia e conteúdo digital pode ampliar o alcance de um negócio originalmente baseado no ensino presencial.





A metodologia desenvolvida por Vieira combina técnicas de Programação Neurolinguística (PNL) com ferramentas de inteligência artificial para apoiar o processo de aprendizagem. Entre os recursos está o Dr. Jazz, um tutor virtual baseado em IA que acompanha os alunos nas práticas e rotinas de estudo. A proposta é oferecer um percurso mais personalizado e permitir que o estudante tenha acesso às aulas e aos conteúdos de qualquer lugar e em diferentes horários.





O desempenho do negócio também rendeu ao músico a Comenda Maurício de Oliveira, concedida pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES) a personalidades de destaque nas áreas de cultura e educação. Para além da homenagem, a trajetória coloca o ensino musical no cruzamento de dois mercados em expansão: a economia dos criadores digitais e as edtechs, empresas que utilizam tecnologia para oferecer soluções educacionais.





Agora, Vieira leva o negócio para uma nova etapa. Recentemente, mudou-se com a família para Orlando, na Flórida, onde pretende abrir uma escola de música voltada ao público de maior poder aquisitivo, segmento que já atendia no Brasil. A unidade física deverá complementar a operação digital, que continuará atendendo alunos de diferentes países.





A estratégia combina, assim, presença local e escala digital: enquanto a futura escola amplia a atuação do professor no mercado americano, os cursos online mantêm a possibilidade de alcançar estudantes sem as limitações geográficas do modelo tradicional de ensino. Segundo Vieira, a tecnologia permite respeitar o ritmo individual dos alunos e tornar o aprendizado musical mais acessível.