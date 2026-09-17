Metrô, nova ponte e tarifa zero: as propostas dos candidatos ao governo do ES para mobilidade

A população capixaba tem na mobilidade urbana um dos principais desafios diários. Quem circula pela Grande Vitória lida com congestionamentos frequentes em razão do alto volume de veículos, uma realidade ainda mais difícil para quem depende do transporte público.





Diante desse cenário em que a locomoção entre a casa ao trabalho ou escola só aumenta, A Gazeta buscou no plano de governo dos candidatos do Espírito Santo o que eles propõem, entre obras e ações, para a área de mobilidade urbana.





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As propostas dos candidatos vão desde a implantação de uma rede de um novo modal, como o VLT (metrô de superfície), até corredores exclusivos para ônibus (BRTs) e construção de nova ponte na região metropoliana. Também incluem tarifa zero no transporte público e planejamento integrado dos municípios da Grande Vitória.





Todos os planos foram apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), junto ao registro de candidatura, e podem ser comparados na ferramenta abaixo: