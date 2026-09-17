Metrô, nova ponte e tarifa zero: as propostas dos candidatos ao governo do ES para mobilidade

A população capixaba tem na mobilidade urbana um dos principais desafios diários. Quem circula pela Grande Vitória lida com congestionamentos frequentes em razão do alto volume de veículos, uma realidade ainda mais difícil para quem depende do transporte público.
Diante desse cenário em que a locomoção entre a casa ao trabalho ou escola só aumenta, A Gazeta buscou no plano de governo dos candidatos do Espírito Santo o que eles propõem, entre obras e ações, para a área de mobilidade urbana.
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As propostas dos candidatos vão desde a implantação de uma rede de um novo modal, como o VLT (metrô de superfície), até corredores exclusivos para ônibus (BRTs) e construção de nova ponte na região metropoliana. Também incluem tarifa zero no transporte público e planejamento integrado dos municípios da Grande Vitória.
Todos os planos foram apresentados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), junto ao registro de candidatura, e podem ser comparados na ferramenta abaixo:
O candidato tem no plano de governo 11 propostas voltadas para a mobilidade. Entre os destaques está a intenção de implantar uma rede integrada de VLT e BRT, bem como estudos para implantação de metrô metropolitano. O objetivo é adotar uma cidade de 15 minutos. Também quer ampliar infraestrutura cicloviária com integração com transporte público.
O candidato apresenta uma relação com sete propostas envolvendo mobilidade. Um dos destaques para os planos para o transporte metropolitano está um aprofundamento de estudo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que considerou a implantação de projetos de corredores de ônibus e do VLT.
Pretende também realizar estudos para atestar a viabilidade da implantação da tarifa zero. O plano prevê, ainda, a intenção ainda de reunir governo, academia, municípios e sociedade cicivl para elaborar e monitorar soluções para a mobilidade.
Apresenta seis propostas para a mobilidade. Na área metropolitana, promete modernizar os terminais do Transcol e trabalhar em conjunto com municípios da Grande Vitória melhorias e integração do transporte coletivo. Também propõe investimento na ampliação da capacidade da malha rodoviária estadual.
Sugere oito propostas em seu plano de governo. Entre as promessas, está implementar tarifa zero no transporte público e levar o sistema Transcol para o interior. Também tem a intenção de criar ônibus exclusivo para mulheres nos horários de pico.
O candidato traz em seu plano de governo registrado no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES) nove propostas para a área de mobilidade. Entre os planos está a criação de malha viária para bicicletas para conectar os municípios da Grande Vitória. Ainda nessa área, pretende criar estacionamentos para bikes perto de terminais e aquaviário.
Também disse ter por objetivo construir uma nova ponte em paralelo à Ponte Florentino Avidos. Outra proposta é criar quatro novas estações do sistema aquaviário, com novas embarcações. Sobre o sistema Transcol, promete melhorar o operacional, reduzir tempo de viagem e inserir tecnologia nos terminais.
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