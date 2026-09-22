Integridade pública e a perda da confiança no STF

Instituído por meio da Constituição de 1891, o STF nasce sob a égide dos novos tempos que se avizinhavam com a Proclamação da República e a necessidade de garantir um equilíbrio entre os poderes da República. Para além do controle de constitucionalidade, o Supremo Tribunal tem também a responsabilidade de atuar na Defesa dos Direitos Fundamentais, o que, por si só, demonstra sua grandeza e importância para a Democracia.





O momento é de tensão e o que está em jogo não é uma simples troca de farpas e acusações entre ministros e grupos políticos afinados com esse ou com aquele candidato, acompanhados por um público ávido por espetáculos e por saber as últimas novidades do mercado de patifarias, crimes e indecências produzidas por aqueles que deveriam ser reconhecidos como homens e mulheres probos, comprometidos com o Direito, com a justiça e com a ética.





Para além do notório saber jurídico e da capacidade hermenêutica de compreender e extrair o mais límpido do espírito da Constituição, o que se espera de ministros do STF é a força moral e a integridade, fontes geradoras de confiança e estabilidade.

Não é fácil admitir e aceitar que aqueles em quem deveríamos depositar nossa confiança encontram-se envolvidos de forma radical em sistema que poderá enredar em suas teias tanto os grandes violadores quanto aqueles que, de alguma forma, se deixaram capturar pelas facilidades e benesses que o poder proporciona, mas que ainda guardam alguma diretriz moral que poderia, de alguma forma, ser corrigida antes que os desvios se tornassem consolidados como prática cotidiana.





Alguns ministros, seja por ação, por conivência, por silenciamento, ou por naturalização de uma cultura patrimonialista e elitista, se mostraram menores do que a instituição que representam.





O que precisamos entender é que, no epicentro dessa crise, não é o STF que está em risco ou seus ministros individualmente considerados. Na realidade, o Brasil está no centro de uma disputa maior pela nova configuração do poder mundial e da geopolítica que organiza as forças a partir dos projetos de imperialistas que estão claramente definidos e que objetivam direcionar de forma golpista a eleição que está prestes a acontecer no país.