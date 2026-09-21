Nem impeachment de ministros vai resolver crise do Supremo, avalia professor autor de livro sobre o STF

Mesmo se, na composição atual, os ministros dissessem "vamos tentar moderar o nosso comportamento", o que não vai acontecer, eu acredito que quem quer que seja o próximo presidente não vai virar para o tribunal e falar: "Eu sei do que esse tribunal é capaz. Eu sei o quanto que representa para mim ter um aliado fortíssimo numa dessas vagas. Eu sei o quanto isso pode fazer diferença até eventualmente numa eleição. Mas mesmo assim eu vou indicar uma pessoa que eu acho que compartilha de certos valores, mas que eu sei que nunca vai atender a um telefonema meu, que eu sei que nunca vai estar disposta a construir uma solução politicamente, independentemente do que as regras estejam dizendo".