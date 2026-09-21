Baralho cigano: veja as previsões para os 12 signos de 21 a 27 de setembro

Segundo Sol Viana, a mensagem da semana traz um reflexão sobre equilíbrio, mudanças e a importância de reconhecer o momento certo para seguir novos caminhos. “Equilíbrio não é permanecer parado. É saber quando avançar, quando esperar e, principalmente, quando deixar para trás aquilo que já cumpriu seu papel. Nesta semana, não tenha medo de reorganizar caminhos. Algumas portas se fecham porque outras precisam finalmente ser percebidas. Confie na sua intuição , respeite seu tempo e lembre-se: quando você muda sua energia, também muda a forma como os caminhos se apresentam diante de você”, diz a astróloga.