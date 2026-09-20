Ocupação Casa 5 promove encontro da arte e arquitetura em Vila Velha

Ana Carolina, Luiz Vitor e Luciana Morales, da Sólida Empreendimentos, abriram as portas do Botanical Exclusive Home, na Prainha, em Vila Velha, para a Ocupação Casa 5. Os anfitriões receberam, nesta quinta-feira (17), convidados em uma das residências ainda em obras do empreendimento, transformada temporariamente em espaço para a arte.





Idealizada por Tatiana Coutinho, da Particular Galeria, a iniciativa inédita ganhou força justamente por acontecer durante a construção. Concreto, paredes, estruturas, texturas e marcas da obra passaram a dialogar com os trabalhos dos artistas cariocas Dudu Garcia e Marina Rodrigues, que vieram ao Espírito Santo especialmente para a abertura.





Muito prestigiada, a abertura reuniu convidados que circularam entre obras, artistas e anfitriões. O buffet de Edna Jabour e o som do DJ Zappie Pimentel completaram a atmosfera do encontro. A Ocupação Casa 5 permanece no Botanical até 23 de outubro.