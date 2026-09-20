Ocupação Casa 5 promove encontro da arte e arquitetura em Vila Velha

Ana Carolina, Luiz Vitor e Luciana Morales, da Sólida Empreendimentos, abriram as portas do Botanical Exclusive Home, na Prainha, em Vila Velha, para a Ocupação Casa 5. Os anfitriões receberam, nesta quinta-feira (17), convidados em uma das residências ainda em obras do empreendimento, transformada temporariamente em espaço para a arte.
Idealizada por Tatiana Coutinho, da Particular Galeria, a iniciativa inédita ganhou força justamente por acontecer durante a construção. Concreto, paredes, estruturas, texturas e marcas da obra passaram a dialogar com os trabalhos dos artistas cariocas Dudu Garcia e Marina Rodrigues, que vieram ao Espírito Santo especialmente para a abertura.
Muito prestigiada, a abertura reuniu convidados que circularam entre obras, artistas e anfitriões. O buffet de Edna Jabour e o som do DJ Zappie Pimentel completaram a atmosfera do encontro. A Ocupação Casa 5 permanece no Botanical até 23 de outubro.
Na Argentina
Capixaba Hélio Mattos Jr. brilha em Buenos Aires
O talento e a sensibilidade do artista Hélio Mattos Jr. cruzam fronteiras e ganham destaque internacional. Ele está participando da mostra coletiva "Vagar Mundos", promovida pelo M.A.L.A. (@mala.livrodeartista), que acaba de chegar na Galería Amorada (@amorada_arte), em Buenos Aires, na Argentina. A obra que compõe a exposição é o delicado livro de artista intitulado “O meu olhar des-conhece a paisagem: Só agora eu reparei que não vi seu rosto”. O projeto traz um cuidado artesanal emocionante, construído a partir de provas de contato de negativos analógicos com mais de trinta anos — registros de pessoas na Praça Costa Pereira e de estátuas no Palácio Anchieta, em Vitória, feitos por ele e por Aluizio Marcelino do Nascimento Jr. As imagens foram expandidas, multiplicadas e alteradas digitalmente para dar vida a impressões em serigrafia que misturam ruas, papéis, pixels e memórias. Na sequência, a mostra segue direto para a Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo.
Vem aí!
Maratona de pagode e surpresas no palco 360°
A MSC Produções, liderada por Matheus Cassol, em parceria com Xande Mendes, do Macucos, prepara uma maratona musical ininterrupta para a estreia do Deu Praia, no dia 26 de setembro, no Oasis Beach Club. A produtora escalou grandes nomes do ritmo no Espírito Santo, como SambADM, Samba Soul, Pagode do Abreu e Deixa Fluir, para comandar mais de cinco horas de som sem intervalo. O grande diferencial fica por conta do palco 360° posicionado no centro do espaço, garantindo proximidade total entre público e artistas, além de um line-up dinâmico que promete participações inéditas e surpresas ao longo da tarde e noite na orla de Camburi.
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