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Renata Rasseli

Ocupação Casa 5 promove encontro da arte e arquitetura em Vila Velha

Ana Carolina, Luiz Vitor e Luciana Morales receberam convidados nesta quinta-feira (17) para a abertura da Ocupação Casa 5, encontro da Sólida Empreendimentos com a Particular Galeria

Publicado em 20 de Setembro de 2026 às 04:00

Publicado em 

20 set 2026 às 04:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli Renata Rasseli
Beatriz Morales, Luciana Morales, Marina Rodrigues, Tatiana Coutinho, Carol Morales
Beatriz Morales, Luciana Morales, Marina Rodrigues, Tatiana Coutinho e Carol Morales: na Ocupação Casa 5, na Prainha, em Vila Velha.  Mônica Zorzanelli

Ana Carolina, Luiz Vitor e Luciana Morales, da Sólida Empreendimentos, abriram as portas do Botanical Exclusive Home, na Prainha, em Vila Velha, para a Ocupação Casa 5. Os anfitriões receberam, nesta quinta-feira (17), convidados em uma das residências ainda em obras do empreendimento, transformada temporariamente em espaço para a arte.


Idealizada por Tatiana Coutinho, da Particular Galeria, a iniciativa inédita ganhou força justamente por acontecer durante a construção. Concreto, paredes, estruturas, texturas e marcas da obra passaram a dialogar com os trabalhos dos artistas cariocas Dudu Garcia e Marina Rodrigues, que vieram ao Espírito Santo especialmente para a abertura.


Muito prestigiada, a abertura reuniu convidados que circularam entre obras, artistas e anfitriões. O buffet de Edna Jabour e o som do DJ Zappie Pimentel completaram a atmosfera do encontro. A Ocupação Casa 5 permanece no Botanical até 23 de outubro.

Na Argentina

O capixaba Hélio Mattos Jr. brilha em Buenos Aires
O capixaba Hélio Mattos Jr. brilha em Buenos Aires Divulgação

Capixaba Hélio Mattos Jr. brilha em Buenos Aires

O talento e a sensibilidade do artista Hélio Mattos Jr. cruzam fronteiras e ganham destaque internacional.  Ele está participando da mostra coletiva "Vagar Mundos", promovida pelo M.A.L.A. (@mala.livrodeartista), que acaba de chegar na Galería Amorada (@amorada_arte), em Buenos Aires, na Argentina. A obra que compõe a exposição é o delicado livro de artista intitulado “O meu olhar des-conhece a paisagem: Só agora eu reparei que não vi seu rosto”. O projeto traz um cuidado artesanal emocionante, construído a partir de provas de contato de negativos analógicos com mais de trinta anos — registros de pessoas na Praça Costa Pereira e de estátuas no Palácio Anchieta, em Vitória, feitos por ele e por Aluizio Marcelino do Nascimento Jr. As imagens foram expandidas, multiplicadas e alteradas digitalmente para dar vida a impressões em serigrafia que misturam ruas, papéis, pixels e memórias. Na sequência, a mostra segue direto para a Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo.

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Karol Brumatti, Janaina Magalhães e Ana Paula Lofego: na loja social do Instituto Oportunidade Brasil, no Shopping Vila Velha. Mônica Zorzanelli

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A MSC Produções, liderada por Matheus Cassol, em parceria com Xande Mendes, do Macucos, prepara uma maratona musical ininterrupta para a estreia do Deu Praia, no dia 26 de setembro, no Oasis Beach Club. A produtora escalou grandes nomes do ritmo no Espírito Santo, como SambADM, Samba Soul, Pagode do Abreu e Deixa Fluir, para comandar mais de cinco horas de som sem intervalo. O grande diferencial fica por conta do palco 360° posicionado no centro do espaço, garantindo proximidade total entre público e artistas, além de um line-up dinâmico que promete participações inéditas e surpresas ao longo da tarde e noite na orla de Camburi.

Direito médico
Dr Eduardo Amorim e Dr José Hiran da Silva Gallo
advogado Eduardo Amorim, presidente da Comissão de Direito Médico da OABES, participou do Encontro Nacional de Direito Médico, em Vitória. Ao lado do Presidente do Conselho Federal de Medicina, Dr. José Hiran da Silva Gallo, ele discutiu os impactos da telemedicina e da inteligência artificial sobre a decisão médica.
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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