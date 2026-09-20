Honra entre ladrões e o lado certo da vida errada

Quem já assistiu ao filme que tem o mesmo título desta coluna, disponível gratuitamente no YouTube, já sabe por que não teve nota muito alta no IMDb.





No entanto, quem presta um pouco mais de atenção ao que pensam e dizem os criminosos percebe que não se trata de indivíduos que rejeitam todo e qualquer conceito de honra, moral ou valores; apenas assumem um conjunto de regras de comportamento limitado e específico de um subgrupo, em vez daquelas mais abrangentes adotadas pela sociedade em geral. Um exemplo bem conhecido é a extrema rejeição aos condenados por crimes sexuais.





Pois é, matar, roubar, tirar o último centavo de um aposentado, agredir um idoso, tudo pode; apenas uma única categoria de crime eles “não aceitam” e se consideram no direito de agredir e até tirar a vida de alguém que muitas vezes nem foi a julgamento.