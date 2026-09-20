Primavera com Vivaldi, orquídeas de Ruschi e muita dança em Vitória

Foi amor à primeira vista, ou melhor, à primeira nota. O sucesso da Fête de la Musique, em junho, inspirou a chef Bia Delmaestro a movimentar a chegada de cada estação, que passa a ser celebrada com arte, gastronomia e gentileza urbana, no coração do Barro Vermelho, em Vitória. Desta vez, é a Primavera.





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No domingo, 27 de setembro, o Caçarola Bistrot vai transformar a Rua Dr. Guilherme Serrano em palco que será aberto a clientes e vizinhos para celebrar a primavera, ou printemps, inspirados nas orquídeas de Augusto Ruschi.





A Le printemps est arrivé! será dedicada à memória de Augusto Ruschi (1915–1986), Patrono da Ecologia no Brasil, e ao seu amor de infância pelas orquídeas da Mata Atlântica. Uma ótima oportunidade para lembrar que também florescemos por aqui.



