Primavera com Vivaldi, orquídeas de Ruschi e muita dança em Vitória

Foi amor à primeira vista, ou melhor, à primeira nota. O sucesso da Fête de la Musique, em junho, inspirou a chef Bia Delmaestro a movimentar a chegada de cada estação, que passa a ser celebrada com arte, gastronomia e gentileza urbana, no coração do Barro Vermelho, em Vitória. Desta vez, é a Primavera.
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No domingo, 27 de setembro, o Caçarola Bistrot vai transformar a Rua Dr. Guilherme Serrano em palco que será aberto a clientes e vizinhos para celebrar a primavera, ou printemps, inspirados nas orquídeas de Augusto Ruschi.
A Le printemps est arrivé! será dedicada à memória de Augusto Ruschi (1915–1986), Patrono da Ecologia no Brasil, e ao seu amor de infância pelas orquídeas da Mata Atlântica. Uma ótima oportunidade para lembrar que também florescemos por aqui.
A tarde musical vai ser aberta com A Primavera, concerto de As Quatro Estações, de Antonio Vivaldi, na versão dançante da DJ Larissa Tantan. Um convite aberto a clientes e vizinhos para brindar - e dançar - na calçada do Caçarola Bistrot, uma autêntica embaixada da gastronomia e cultura francesa.
"Durante a Fête de la Musique, ouvimos dos clientes e moradores que aquele clima de abraço com a rua precisava se repetir. Decidimos, então, transformar a chegada de cada estação em um momento de celebração no nosso bairro”, explica a chef e dona do bistrô.
Abrir a primavera celebrando Augusto Ruschi e suas orquídeas é um resgate de alma. Ruschi ensinou o mundo a enxergar a riqueza da nossa flora e a necessidade de respeitar e preservar a terra. Acreditamos nisso e estamos em um dos bairros mais verdes de Vitória.
Bia Delmaestro Chef
Le printemps est arrivé!
Local: Caçarola Bistrot – Rua Dr. Guilherme Serrano, 142, Barro Vermelho, Vitória
Data: 27 de setembro
Horário: 12h
Atração: DJ Larissa Tantan
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