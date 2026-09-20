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Coluna Leonel Ximenes

Primavera com Vivaldi, orquídeas de Ruschi e muita dança em Vitória

Chegada de cada estação passa a ser celebrada com arte, gastronomia e gentileza urbana (A Le printemps est arrivé!), no coração do Barro Vermelho

Publicado em 20 de Setembro de 2026 às 03:15

Públicado em 

20 set 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes Leonel Ximenes
Pessoas se divertindo no Fête de la Musique, realizado em junho Caçarola Bistrô, no Barro Vermelho
Pessoas se divertindo no Fête de la Musique, em junho Caçarola Bistrô, no Barro Vermelho Mônica Zorzanelli

Foi amor à primeira vista, ou melhor, à primeira nota. O sucesso da Fête de la Musique, em junho, inspirou a chef Bia Delmaestro a movimentar a chegada de cada estação, que passa a ser celebrada com arte, gastronomia e gentileza urbana, no coração do Barro Vermelho, em Vitória. Desta vez, é a Primavera.


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No domingo, 27 de setembro, o Caçarola Bistrot vai transformar a Rua Dr. Guilherme Serrano em palco que será aberto a clientes e vizinhos para celebrar a primavera, ou printemps, inspirados nas orquídeas de Augusto Ruschi. 


A Le printemps est arrivé! será dedicada à memória de Augusto Ruschi (1915–1986), Patrono da Ecologia no Brasil, e ao seu amor de infância pelas orquídeas da Mata Atlântica. Uma ótima oportunidade para lembrar que também florescemos por aqui.


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A tarde musical vai ser aberta com A Primavera, concerto de As Quatro Estações, de Antonio Vivaldi, na versão dançante da DJ Larissa Tantan. Um convite aberto a clientes e vizinhos para brindar - e dançar - na calçada do Caçarola Bistrot, uma autêntica embaixada da gastronomia e cultura francesa. 


"Durante a Fête de la Musique, ouvimos dos clientes e moradores que aquele clima de abraço com a rua precisava se repetir. Decidimos, então, transformar a chegada de cada estação em um momento de celebração no nosso bairro”, explica a chef e dona do bistrô.

Abrir a primavera celebrando Augusto Ruschi e suas orquídeas é um resgate de alma. Ruschi ensinou o mundo a enxergar a riqueza da nossa flora e a necessidade de respeitar e preservar a terra. Acreditamos nisso e estamos em um dos bairros mais verdes de Vitória.

Bia Delmaestro Chef

SERVIÇO

Le printemps est arrivé! 

  • Local: Caçarola Bistrot – Rua Dr. Guilherme Serrano, 142, Barro Vermelho, Vitória 

  • Data: 27 de setembro

  • Horário: 12h

  • Atração: DJ Larissa Tantan

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Leonel Ximenes

Leonel Ximenes Leonel Ximenes

Iniciou sua história em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De lá para cá, acumula passagens pelas editorias de Polícia, Política, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Também atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 é colunista. É formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo.

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