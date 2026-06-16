Rua se transforma em palco e calçada vira pista da cultura francesa em Vitória

Neste domingo (21), data oficial em que a França celebra a tradicional Fête de la Musique (A Festa da Música), o Caçarola Bistrot se une à tradição no Barro Vermelho, em Vitória. O restaurante será o cenário de uma intervenção artística espontânea, transformando a calçada arborizada em uma extensão dos bulevares de Paris.
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A chef Bia Delmaestro não revela todos os detalhes da programação, que será no horário do almoço, mas adianta que a celebração vai além das mesas do bistrô. "Queremos que as pessoas vivenciem o verdadeiro espírito francês de ocupar a cidade com arte. A rua vira palco, a calçada vira pista, e quem passar vai querer ficar", diz ela.
Mais do que um tributo musical, a iniciativa da chef é um manifesto de resgate à essência dos bistrôs parisienses. Historicamente, esses espaços nasceram como o prolongement du salon - a extensão das salas de estar das casas francesas -, funcionando como o coração social de cada bairro.
A ação do Caçarola também evoca a tradicional cultura das terrasses (as famosas mesas na calçada), onde os franceses praticam a observação despretensiosa do cotidiano.
"O bistrô sempre foi o lugar da espontaneidade, da conversa sem pressa e da boa vizinhança. Queremos mostrar que a rua pode ser um espaço de afeto e beleza. A música vai simplesmente começar na nossa calçada, de forma orgânica, convidando todos a viverem o verdadeiro art de vivre francês por algumas horas", diz a chef, mantendo absoluto segredo sobre quem está envolvido na performance.
O QUE É A FÊTE DE LA MUSIQUE?
Criada na França em 1982 por iniciativa do então ministro da Cultura Jack Lang, a Fête de la Musique transformou o dia 21 de junho - solstício de verão no hemisfério norte - em uma grande festa popular de rua. Sob o lema e trocadilho fonético "Faites de la musique, Fête de la musique" (Façam música, celebrem a música), calçadas, praças e parques foram abertos para músicos amadores e profissionais tocarem gratuitamente para qualquer pessoa.
Hoje, o evento é celebrado em centenas de cidades ao redor do mundo e representa um dos maiores símbolos do art de vivre francês - a arte de viver bem, no espaço público, com leveza e comunhão.
Localizado na Rua Dr. Guilherme Serrano, 142 (Barro Vermelho, Vitória), o Caçarola Bistrot é uma embaixada informal da gastronomia e da cultura francesa sob o comando da chef Bia Delmaestro.
Ela é defensora do conceito de gastronomia honesta, sem ultraprocessados e com forte apoio aos produtores orgânicos locais.
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