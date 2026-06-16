Rua se transforma em palco e calçada vira pista da cultura francesa em Vitória

Neste domingo (21), data oficial em que a França celebra a tradicional Fête de la Musique (A Festa da Música), o Caçarola Bistrot se une à tradição no Barro Vermelho, em Vitória. O restaurante será o cenário de uma intervenção artística espontânea, transformando a calçada arborizada em uma extensão dos bulevares de Paris.





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A chef Bia Delmaestro não revela todos os detalhes da programação, que será no horário do almoço, mas adianta que a celebração vai além das mesas do bistrô. "Queremos que as pessoas vivenciem o verdadeiro espírito francês de ocupar a cidade com arte. A rua vira palco, a calçada vira pista, e quem passar vai querer ficar", diz ela.





Mais do que um tributo musical, a iniciativa da chef é um manifesto de resgate à essência dos bistrôs parisienses. Historicamente, esses espaços nasceram como o prolongement du salon - a extensão das salas de estar das casas francesas -, funcionando como o coração social de cada bairro.