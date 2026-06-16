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Coluna Leonel Ximenes

Rua se transforma em palco e calçada vira pista da cultura francesa em Vitória

Bistrô vai transformar a calçada arborizada em extensão dos bulevares de Paris

Publicado em 16 de Junho de 2026 às 14:30

Públicado em 

16 jun 2026 às 14:30
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Músicos se apresentam na Fête de la Musique 2025 em uma rua de Paris
Músicos se apresentam na Fête de la Musique 2025 em uma rua de Paris Divulgação

Neste domingo (21), data oficial em que a França celebra a tradicional Fête de la Musique (A Festa da Música), o Caçarola Bistrot se une à tradição no Barro Vermelho, em Vitória. O restaurante será o cenário de uma intervenção artística espontânea, transformando a calçada arborizada em uma extensão dos bulevares de Paris.


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A chef Bia Delmaestro não revela todos os detalhes da programação, que será no horário do almoço, mas adianta que a celebração vai além das mesas do bistrô. "Queremos que as pessoas vivenciem o verdadeiro espírito francês de ocupar a cidade com arte. A rua vira palco, a calçada vira pista, e quem passar vai querer ficar", diz ela.


Mais do que um tributo musical, a iniciativa da chef é um manifesto de resgate à essência dos bistrôs parisienses. Historicamente, esses espaços nasceram como o prolongement du salon - a extensão das salas de estar das casas francesas -, funcionando como o coração social de cada bairro.

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A ação do Caçarola também evoca a tradicional cultura das terrasses (as famosas mesas na calçada), onde os franceses praticam a observação despretensiosa do cotidiano.


"O bistrô sempre foi o lugar da espontaneidade, da conversa sem pressa e da boa vizinhança. Queremos mostrar que a rua pode ser um espaço de afeto e beleza. A música vai simplesmente começar na nossa calçada, de forma orgânica, convidando todos a viverem o verdadeiro art de vivre francês por algumas horas", diz a chef, mantendo absoluto segredo sobre quem está envolvido na performance.

O QUE É A FÊTE DE LA MUSIQUE?


Criada na França em 1982 por iniciativa do então ministro da Cultura Jack Lang, a Fête de la Musique transformou o dia 21 de junho - solstício de verão no hemisfério norte - em uma grande festa popular de rua. Sob o lema e trocadilho fonético "Faites de la musique, Fête de la musique" (Façam música, celebrem a música), calçadas, praças e parques foram abertos para músicos amadores e profissionais tocarem gratuitamente para qualquer pessoa. 


Hoje, o evento é celebrado em centenas de cidades ao redor do mundo e representa um dos maiores símbolos do art de vivre francês - a arte de viver bem, no espaço público, com leveza e comunhão.

Bia Delmaestro: "O bistrô sempre foi o lugar da espontaneidade, da conversa sem pressa e da boa vizinhança"
Bia Delmaestro: "O bistrô sempre foi o lugar da espontaneidade, da conversa sem pressa e da boa vizinhança" Kadja Fernandes

Localizado na Rua Dr. Guilherme Serrano, 142 (Barro Vermelho, Vitória), o Caçarola Bistrot é uma embaixada informal da gastronomia e da cultura francesa sob o comando da chef Bia Delmaestro. 


Ela é defensora do conceito de gastronomia honesta, sem ultraprocessados e com forte apoio aos produtores orgânicos locais.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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