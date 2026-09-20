Como um casamento real na Alemanha deu origem à maior festa da cerveja do mundo (e como ela chegou à América Latina)

Naquele mesmo ano, foi proibido que judeus trabalhassem no festival. Cinco anos mais tarde, após a anexação da Áustria e dos Sudetos, o regime rebatizou o festival como "Großdeutsches Volksfest" — a festa popular da Grande Alemanha — e o utilizou como vitrine de uma identidade étnica que excluía ativamente aqueles que não se encaixavam nela.