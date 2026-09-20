Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 20/09/2026

A carta “A Morte” anuncia uma transformação importante e mostra que algumas situações precisarão chegar ao fim para que um novo ciclo comece. No amor, desapegue de padrões e histórias que já cumpriram seu papel e abra espaço para relações mais alinhadas com quem você é hoje. Na carreira, uma mudança poderá inicialmente gerar insegurança, mas também trazer a oportunidade de recomeçar de maneira mais consciente. Na saúde, abandonar hábitos que não fazem bem será fundamental para recuperar equilíbrio. Entre amigos, algumas relações poderão mudar de forma natural, revelando quais vínculos acompanharão sua nova fase.