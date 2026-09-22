O que o STF decidiu sobre Justiça gratuita (e o que não decidiu)

Também não há concessão automática abaixo desse patamar. O juiz pode afastar a presunção quando identificar patrimônio ou renda familiar incompatíveis com a alegada insuficiência, respeitada a proporcionalidade e as circunstâncias do caso.





O STF ainda declarou inconstitucional o item I da Súmula 463 do Tribunal Superior do Trabalho, que aceitava a simples declaração de pobreza da pessoa física como suficiente para o benefício. Acabou o tempo em que uma frase padrão no rodapé da petição resolvia a questão.





Duas situações mostram por que a análise exige cuidado. Um trabalhador pode ter recebido salário elevado e, depois da dispensa, estar desempregado e afogado em despesas essenciais.





Outro pode exibir remuneração formal modesta e dispor de patrimônio que desmente a necessidade alegada. Medir a capacidade econômica real exige mais do que olhar o último contracheque, e também mais do que aceitar uma declaração sem confrontá-la com o restante dos autos.





Há uma distinção que não pode se perder no debate: ação julgada improcedente não é, por si só, aventura judicial. Uma pessoa pode acreditar que tem um direito e não conseguir prová-lo, ou sustentar uma interpretação que não prevaleça. Isso é litigar. Coisa muito diferente é alterar deliberadamente a verdade dos fatos, deduzir pretensão contra texto expresso de lei, usar o processo para alcançar objetivo ilegal ou recorrer apenas para adiar o inevitável.





Essas condutas estão descritas na CLT, no art. 793-B, como litigância de má-fé, e a lista foi copiada do art. 80 do Código de Processo Civil.





E aqui está o ponto que precisa ser dito sem rodeios: quem entra com uma ação assume responsabilidade pelo que afirma. Pedir horas extras que nunca existiram, alegar assédio inventado para engordar o valor da causa ou omitir que já recebeu a verba cobrada não é estratégia: caracteriza litigância de má-fé, quando demonstrada a falsidade deliberada.





A CLT prevê, no art. 793-C, multa superior a 1% e inferior a 10% do valor corrigido da causa, além da indenização dos prejuízos causados, dos honorários e das despesas que a parte lesada suportou. O art. 793-D estende a multa à testemunha que mente. E o Código de Processo Civil, no art. 98, §4º, é categórico: a gratuidade não afasta o dever de pagar as multas processuais impostas. Ou seja, a Justiça gratuita paga o ingresso, mas não cobre o prejuízo de quem aposta contra a verdade.





Essas consequências não nasceram com a ADC 80. Já estavam previstas na legislação e dependem da identificação da conduta de má-fé, não da simples rejeição de um pedido. A insuficiência econômica explica a necessidade do benefício; não demonstra, por si só, nem honestidade nem deslealdade processual. São questões distintas: uma é verificar se a pessoa pode pagar as despesas da ação; outra é apurar como ela se comportou dentro do processo. A primeira admite o benefício. A segunda cobra a conta.