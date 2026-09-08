Eu não tenho político nem ministro de estimação

Mas o devido processo legal não pode ser transformado em instrumento de silêncio. Presunção de inocência não significa imunidade a perguntas, assim como uma possível irregularidade na produção de uma prova não faz desaparecer os fatos que precisam ser esclarecidos. Se a apuração foi conduzida de forma inadequada, que se faça outra, agora de maneira regular, independente e transparente.





Na minha avaliação, Alexandre de Moraes deveria ser o primeiro interessado em dissipar qualquer dúvida. Deveria autorizar voluntariamente a análise dos registros, aparelhos e comunicações relacionados aos fatos, por meio de uma perícia independente e com a necessária proteção dos dados de terceiros. Também deveria esclarecer sua agenda de encontros, sua participação no documento ligado ao contrato e a natureza das conversas mantidas com Daniel Vorcaro.





Quando digo que o ministro deveria abrir o telefone e o sigilo, não estou defendendo a exposição pública de sua vida privada nem o lançamento de conversas pessoais nas redes sociais. Refiro-me à entrega voluntária dos dados pertinentes às autoridades competentes, dentro de uma investigação formal, com objeto delimitado e respeito às garantias legais. Quem está seguro de que agiu corretamente deveria fazer questão de que os fatos fossem integralmente apurados.





Também considero que o afastamento temporário seria, neste momento, um gesto de responsabilidade institucional. Afastamento não é condenação nem reconhecimento de culpa, mas uma medida de cautela para proteger a investigação, o próprio ministro e, principalmente, a credibilidade do Supremo. Se nenhuma irregularidade ocorreu, uma apuração séria e independente será a maior aliada de Alexandre de Moraes.





A mesma régua deve valer para André Mendonça, Paulo Gonet, a Polícia Federal e qualquer outra autoridade mencionada. Se houve abuso, direcionamento da investigação, vazamento ou descumprimento das regras aplicáveis, tudo precisa ser apurado. Não é possível exigir transparência de um ministro e oferecer blindagem ao outro apenas porque suas decisões agradam mais a determinado grupo político.





O problema maior talvez esteja justamente na reação de parte da sociedade. Para alguns, Moraes já está condenado antes de qualquer investigação; para outros, fazer perguntas sobre sua conduta é atacar a democracia. Nos dois casos, abandona-se a análise dos fatos para proteger uma preferência pessoal, como se ministro do Supremo fosse jogador de futebol e o debate público, uma arquibancada.





Também estamos nos acostumando perigosamente com a sucessão de escândalos. Surge uma nova revelação, as redes sociais se agitam durante algumas horas e, poucos dias depois, outro assunto ocupa o seu lugar. O brasileiro relativiza o escândalo de hoje porque já espera o de amanhã, e aquilo que deveria provocar indignação começa a ser tratado como parte normal da paisagem nacional.





Já passou da hora de o Brasil despertar. E, usando uma expressão dura, mas necessária, passou da hora de o brasileiro ter vergonha na cara, abandonar a acomodação e parar de aceitar como normal aquilo que não deveria ser tolerado em nenhuma democracia séria. Isso não significa atacar o Supremo ou estimular o desrespeito aos seus integrantes; significa cobrar das autoridades uma postura compatível com o enorme poder que exercem.





O Supremo não precisa de fãs, mas de credibilidade. A democracia não precisa de torcidas, mas de cidadãos capazes de cobrar coerência até mesmo daqueles de quem gostam ou com quem concordam. Eu continuo sem político e sem ministro de estimação, porque o meu compromisso é com a Constituição e com a República. Ministros passam, mas as instituições precisam permanecer.