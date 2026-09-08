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Ladrões invadem museu e roubam obras de Renoir avaliadas em 9 milhões de euros no sul da França

O nome das obras não foi revelado. Prefeito diz que ladrões, ao serem perseguidos pela polícia, deixaram para trás uma quarta obra.

Publicado em 08 de Setembro de 2026 às 05:34

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

08 set 2026 às 05:34
Imagem BBC Brasil
Crédito: AFP via Getty Images

Dois ladrões invadiram um museu dedicado ao pintor impressionista francês Pierre-Auguste Renoir (1841-1919) no sul da França e roubaram três obras de arte nesta terça-feira (8/9). Durante a fuga, eles deixaram uma quarta obra cair no chão.

O prefeito de Cagnes-sur-Mer, Bryan Masson, disse que o valor estimado das obras roubadas é de 9 milhões de euros (R$ 53 milhões), segundo a agência de notícias AFP.

Segundo Masson, o alarme do museu foi acionado às 5h48 no horário local. Cinco minutos depois, a polícia municipal chegou ao local. Os policiais perseguiram os ladrões, que deixaram uma obra cair no chão.

"Identificados pelas câmeras de segurança da cidade, os dois indivíduos fugiram, abandonando uma das pinturas roubadas", afirma uma nota do prefeito.

Masson não identificou as pinturas que foram roubadas.

"Desde esta manhã, tanto a polícia municipal quanto a nacional foram mobilizadas para o local. Os autores estão sendo procurados ativamente, e a investigação está em andamento", disse o prefeito.

O museu foi criado em 1960 na mansão do pintor impressionista Pierre-Auguste Renoir, situada em uma colina em Cagnes-sur-Mer, perto de Nice, onde ele faleceu em 1919.

Segundo a agência de notícias Reuters, o acervo em exposição no museu inclui 13 pinturas do mestre, além de cerca de 40 esculturas, peças de mobiliário e fotografias.

A agência policial europeia Europol disse no mês passado que ladrões de obras de arte na Europa estão cometendo roubos mais violentos.

Em outubro do ano passado, ladrões armados com ferramentas elétricas invadiram em plena luz do dia o Louvre em Paris, que é o museu mais visitado do mundo, e fugiram em scooters com oito joias.

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