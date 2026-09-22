Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/09/2026

O “8 de Copas” indica um dia de desapego e de percepção sobre aquilo que já não preenche emocionalmente. No amor, poderá surgir a necessidade de se afastar de situações que não oferecem reciprocidade ou paz. Na carreira, uma mudança de direção começará a ganhar espaço, enquanto na saúde será importante respeitar o cansaço e evitar insistir no que está drenando sua energia. Entre amigos, talvez você prefira estar mais seletivo(a) e próximo(a) de quem realmente contribui para o seu bem-estar.