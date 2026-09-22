Campanha de Jaques Wagner vai à Justiça e derruba site que exibia mensagens de Daniel Vorcaro

O pedido de retirada, no entanto, descreveu de forma incorreta o conteúdo da página indicada à Justiça: afirmou que ela exibia uma conversa entre Wagner e Vorcaro, quando o arquivo que alimentava a tela atribuía o diálogo a Wagner e ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em um contexto não relacionado ao escândalo envolvendo o banco.