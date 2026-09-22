Um teste de propostas para o governo do ES

O debate entre candidatos ao governo é sempre o ápice da campanha eleitoral, e nesta terça-feira (22), às 10h, A Gazeta e CBN Vitória promovem o encontro de Ricardo Ferraço (MDB), Lorenzo Pazolini (Republicanos), e Helder Salomão (PT), com transmissão em todas as plataformas de streaming e redes sociais do portal e da rádio.





É o ponto mais alto não só pelo fato de oponentes estarem frente à frente, o que tem um componente emocional inegável para quem acompanha. O que deixa tudo mais relevante para o processo eleitoral é a oportunidade de analisar e comparar comportamentos, respostas e propostas. O debate, na essência, é um ringue de ideias que, se não muda ou confirma um voto consolidado, pode ajudar a escolha dos indecisos.





A conduta de cada candidato na presença dos concorrentes não passa despercebida pelo eleitor. O debate tem regras já acordadas com as campanhas, e o bom uso do tempo e do espaço é algo cabe a cada um deles.





Respostas objetivas e consistentes sempre causam boa impressão. Mais do que estratégias de marketing, é a segurança de cada candidato com os temas que pode conquistar votos.





O que se espera nesta terça-feira é um debate de alto nível, com caráter propositivo e com esclarecimento de possíveis dúvidas, para que cada eleitor seja capaz de fazer ou embasar as próprias escolhas.





Uma troca que consiga motivar um voto entusiasmado. Isso é possível quando as propostas respondem ao maior anseio da população: uma vida melhor, com mais oportunidades para todos.