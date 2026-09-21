Enólogo português comanda 'wine dinner' em Vitória

Rumo a Stock

O piloto capixaba Henrique Krüger, de 15 anos, está mudando de categoria. Depois de duas temporadas na Fórmula Delta, o piloto fará seu primeiro teste na Stock Light no próximo dia 28, em Brasília. A experiência será o primeiro passo de um projeto que mira a temporada 2027. Henrique terá pela frente um carro V8 de 380 cavalos e um novo desafio na transição dos monopostos para os carros de turismo.





Seminário

O Grupo Ribeiro Fialho confirma presença como expositor no II Seminário da Reforma Tributária, promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES) nos dias 21 e 22 de setembro, no Vitória Grand Hall, em Vitória. O evento reúne contadores, empresários e profissionais da área para discutir os impactos da nova legislação tributária nas empresas capixabas. Durante os dois dias, o Grupo receberá o público em seu estande, com equipe disponível para apresentar soluções e tirar dúvidas sobre o novo cenário fiscal.





Inscrições

O IBEF Academy abriu as inscrições para o processo seletivo do ciclo de autoformação de 2027. Voltada a jovens profissionais, a iniciativa busca novos associados interessados em desenvolvimento, troca de experiências e participação ativa na construção do grupo. As inscrições são on-line e seguem até 31 de outubro. Entre os requisitos estão ter até 35 anos em 2027, disponibilidade para participar dos eventos e atividades do IBEF Academy e compromisso com as normas previstas no estatuto e no manual da entidade.Para a diretora de formação do IBEF Academy, Milena Moscon, a experiência ultrapassa a formação profissional.