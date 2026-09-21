Enólogo português comanda 'wine dinner' em Vitória

À frente da Gran Cave, a sommelière e empresária Francielly Ramos recebeu o enólogo Carlos Reynolds, da Reynolds Wine Growers, tradicional família portuguesa ligada ao vinho no Alentejo, em Portugal. Vitória foi uma das três cidades escolhidas pelo enólogo para apresentação dos seus vinhos, além de Brasília e São Paulo.
O wine dinner reuniu amigos do vinho e da boa mesa para apresentação dos rótulos Carlos Reynolds Tinto, Julian Reynolds Tinto e o icônico Gloria Reynolds. As garrafas foram acompanhadas do menu assinado pelo chef Harum Katharian, que encantou os convivas com ostras empanadas, bacalhau confitado, ossobuco com gremolata e risoto milanese e arroz caldoso de pato.
Carlos Reynolds pertence à 7ª geração da família Reynolds e participa das operações internacionais da vinícola. No Alto Alentejo, a empresa produz vinhos com as uvas Alicante Bouschet, Trincadeira e Aragonez, em vinhas situadas a cerca de 400 metros de altitude e influenciadas pela Serra de São Mamede.
Eleições 2026
Todos pela Educação em Vix
Priscila Cruz, presidente-executiva do Todos Pela Educação, estará no Espírito Santo nesta terça-feira (22) para mediar, ao lado do jornalista André Hees, as entrevistas com os candidatos ao Governo do Estado Helder Salomão (PT), Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB), durante a quarta edição das Sabatinas pela Educação | Educação Já nas Eleições 2026. Promovida pelo Todos Pela Educação em parceria com o Espírito Santo em Ação, a iniciativa será realizada em Vitória e terá como foco as propostas e prioridades das candidaturas para a Educação Básica. A realização ocorre em um cenário no qual 87% dos eleitores capixabas ouvidos pelo Instituto IDEIA afirmam que a educação deve estar entre as três prioridades do próximo governador capixaba, enquanto 75% dizem que a atuação estadual na área influencia sua decisão de voto.
Em Itaúnas
Sabores do mar
A bucólica vila de Itaúnas ganha um motivo a mais para receber visitantes neste fim de setembro. De 25 a 27, a Pousada Ka347 realiza a 9ª edição de seu Festival de Frutos do Mar, reunindo gastronomia, música e o clima descontraído que marca um dos destinos mais charmosos do litoral capixaba. No comando do evento, Antônio Benjamim e Kamilla organizam uma recepção impecável para os convidados, com direito a menu exclusivo dedicado aos sabores do mar, que será especialmente preparado pelo chef Tom Timoneiro.
Rumo a Stock
O piloto capixaba Henrique Krüger, de 15 anos, está mudando de categoria. Depois de duas temporadas na Fórmula Delta, o piloto fará seu primeiro teste na Stock Light no próximo dia 28, em Brasília. A experiência será o primeiro passo de um projeto que mira a temporada 2027. Henrique terá pela frente um carro V8 de 380 cavalos e um novo desafio na transição dos monopostos para os carros de turismo.
Seminário
O Grupo Ribeiro Fialho confirma presença como expositor no II Seminário da Reforma Tributária, promovido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo (CRC-ES) nos dias 21 e 22 de setembro, no Vitória Grand Hall, em Vitória. O evento reúne contadores, empresários e profissionais da área para discutir os impactos da nova legislação tributária nas empresas capixabas. Durante os dois dias, o Grupo receberá o público em seu estande, com equipe disponível para apresentar soluções e tirar dúvidas sobre o novo cenário fiscal.
Inscrições
O IBEF Academy abriu as inscrições para o processo seletivo do ciclo de autoformação de 2027. Voltada a jovens profissionais, a iniciativa busca novos associados interessados em desenvolvimento, troca de experiências e participação ativa na construção do grupo. As inscrições são on-line e seguem até 31 de outubro. Entre os requisitos estão ter até 35 anos em 2027, disponibilidade para participar dos eventos e atividades do IBEF Academy e compromisso com as normas previstas no estatuto e no manual da entidade.Para a diretora de formação do IBEF Academy, Milena Moscon, a experiência ultrapassa a formação profissional.
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