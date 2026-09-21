A democracia como método para o realismo institucional

O cientista político austríaco propôs uma redefinição radical da teoria política ao despir a democracia de sentimentos metafísicos. Para ele, a democracia não deve ser compreendida como um fim moral em si mesma, tampouco como a sublimação da "vontade do povo". Trata-se, essencialmente, de um método institucional, uma regra do jogo estipulada para a tomada de decisões políticas e a seleção pacífica de governantes.





Essa perspectiva, consagrada na Ciência Política como a Teoria Procedimental, Minimalista ou Elitista da Democracia, oferece uma lente surpreendentemente lúcida para interpretar o presente. Schumpeter vivenciou regimes autoritário, tentou pensar como a democracia sobrevive no capitalismo, propôs uma visão democrática minimalista, clássica e no campo da economia, e compreendia a democracia como método político para tomar decisões pelo outro por meio de arranjos institucionais.





Para erguer sua tese, Schumpeter desmontou com precisão cirúrgica os dois pilares fundacionais da doutrina clássica iluminista: o "bem comum" e a "vontade geral". Ele argumentou que o bem comum inequívoco é uma ilusão, visto que as sociedades plurais são compostas por indivíduos e grupos com valores e interesses intrinsecamente irreconciliáveis.





Ademais, desmistificou a "vontade do povo", demonstrando que o eleitorado não age com a racionalidade autônoma idealizada pelos filósofos do século XVIII, na prática, a opinião pública é constantemente moldada, fragmentada e manipulada pela propaganda, pela mídia e pelo marketing político.





Ao rejeitar a premissa romântica de que "o povo governa", Schumpeter inverteu a lógica tradicional ao definir o método democrático enquanto aquele arranjo institucional para se chegar a decisões políticas no qual os indivíduos adquirem o poder de decidir mediante uma luta competitiva pelo voto do povo.