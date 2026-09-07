A erosão da Justiça negociada e a sombra da conveniência política

Quando o país assiste a movimentos de blindagem de figuras políticas, "sinalizações de poupar" autoridade A ou B em nova versão de depoimento, ou declarações de que fatos graves só seriam revelados caso atendessem a um certo arranjo, a República sangra.





Não existe delação pelas metades. O pressuposto basilar do colaborador é o dever de lealdade e a revelação irrestrita de todos os fatos criminosos de que tem conhecimento, independentemente de quem sejam os figurões no topo do espectro político ou da alta cúpula dos Poderes.





Fatiar a verdade, moldando o depoimento de acordo com o interlocutor ou o direcionamento que se quer dar à apuração, destrói a própria idoneidade do acordo. Da mesma forma, não existe "delação direcionada", aquela usada estrategicamente como arma contra oponentes enquanto esconde aliados. Admitir tal hipótese é transformar o braço forte da Justiça em instrumentalização ideológica ou corporativa.





Quando o Estado recorre à colaboração premiada, ele opera sobre uma contradição ética inescapável, dado que utiliza a quebra de lealdade e a degradação moral do próprio criminoso como ferramenta de persecução penal.





No entanto, o custo institucional e reputacional do sistema de justiça e segurança se se equiparar à torpeza do delator é a própria ruína da República. Se ao colaborador é inerente transitar na penumbra da traição e da maquinação para salvar a si mesmo, às instituições da República é vetado dar um único passo fora da estrita legalidade e da probidade cega.







