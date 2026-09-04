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Caso Master: Lula diz que todos devem ser investigados e cobra PGR e STF

Foi a primeira manifestação pública do presidente sobre o assunto após a divulgação de um relatório da Polícia Federal

Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 21:29

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 set 2026 às 21:29
-O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva
"Nossa democracia não pode ficar refém de vazamentos seletivos", declarou Lula Tânia Rêgo/Agência Brasil - Arquivo

 O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cobrou nesta quinta-feira (3) o Supremo Tribunal Federal (STF) e a Procuradoria-Geral da República (PGR) pela resolução da investigação sobre o Banco Master. O petista disse ainda que todos que estão sob suspeita devem ser investigados.


"Nossa democracia não pode ficar refém de vazamentos seletivos. Diante da gravidade do momento, o povo brasileiro espera que o presidente da Suprema Corte e a Procuradoria-Geral da República liderem com um processo que garanta a integridade e a confiança nas investigações", disse o petista.


Foi a primeira manifestação pública do presidente sobre o assunto após a divulgação de um relatório da Polícia Federal que mostra uma troca de mensagem do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Master, com um interlocutor identificado como o ministro Alexandre de Moraes, do STF.


Lula disse ainda que chegou a hora de pessoas que atuam na vida pública honrem seus deveres e coloquem o compromisso público à frente de seus interesses pessoais. "Fica claro que o nosso sistema político e judiciário precisa de reformas profundas. É fundamental que se investigue todo mundo, sem blindagem de ninguém", concluiu.


O presidente gravou o vídeo em seu gabinete no Palácio do Planalto, em declaração institucional. O material foi distribuído como conteúdo de governo nesta quinta-feira (3).


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