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Samarco melhora classificação de risco após avanço da produção e do caixa

Mineradora teve nota elevada pela agência Moody’s Ratings em avaliação que cita geração de caixa mais previsível e maior visibilidade sobre obrigações de reparação

Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 20:04

André Cypreste

André Cypreste

Publicado em 

03 set 2026 às 20:04
Samarco prevê alcançar 100% da sua capacidade produtiva instalada a partir de 2028
 Fernando Madeira

A Samarco melhorou sua classificação de risco após registrar avanços na produção e na geração de caixa. A mineradora teve seu rating elevado para B1, o que indica uma perspectiva estável da companhia, em avaliação divulgada nesta quinta-feira (3) pela agência Moody’s Ratings e publicada pela empresa em comunicado para o mercado.


O rating é uma classificação que indica a capacidade de uma empresa, governo ou pessoa de honrar suas dívidas. A escala utilizada pelas agências ajuda investidores e credores a avaliar o nível de risco associado a determinado emissor.


De acordo com a Moody’s, a elevação da nota da Samarco está relacionada principalmente ao aumento da escala operacional da companhia e à geração de caixa mais forte e previsível após a conclusão do ramp-up do Momento 2, uma fase de estabilização operacional e aceleração da produção da Samarco, concluída em julho de 2025.


A agência também apontou uma maior visibilidade sobre os desembolsos futuros relacionados às obrigações de reparação e compensação decorrentes do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG).


Outro fator destacado foi a evolução da produção da Samarco, que mantém margens operacionais consideradas robustas pela Moody’s. A conclusão do processo de recuperação judicial, em 2025, também foi citada na avaliação.


A Moody’s ainda considera relevante a aprovação do Projeto Momento 3, a última fase do plano de retomada operacional da mineradora para alcançar 100% da sua capacidade produtiva instalada a partir de 2028, quando deverá chegar a 26 milhões de toneladas por ano.

Acordo do Rio Doce

A agência também destacou o acordo firmado em 2024 para a reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem. Segundo a avaliação, o chamado Acordo do Rio Doce trouxe maior previsibilidade para as obrigações de reparação da Samarco.


Na avaliação da Moody’s, isso contribui para reduzir riscos relacionados à execução das obrigações e aumenta a visibilidade sobre os fluxos de caixa futuros da companhia vinculados ao processo de reparação.

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