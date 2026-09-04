Casas Bahia: trabalhadores no ES ainda não receberam dinheiro da rescisão, diz sindicato

A situação dos funcionários demitidos pelas Casas Bahia no Espírito Santo será discutida em uma audiência de conciliação na Justiça do Trabalho nesta sexta-feira (4). Segundo o Sindicato dos Empregados no Comércio no Estado do Espírito Santo (Sindicomerciários-ES), a empresa ainda não teria pagado os valores referentes às rescisões dos contratos dos trabalhadores desligados e teria apenas liberado o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).





A audiência foi solicitada pelo juiz responsável pelo caso para tratar das questões relacionadas aos trabalhadores após a decisão que suspendeu provisoriamente as demissões realizadas pela empresa no Estado.





Além da audiência judicial, representantes das Casas Bahia e do Sindicomerciários têm uma negociação marcada para a próxima quarta-feira (9). O encontro deverá tratar da situação dos funcionários atingidos pelos desligamentos e dos próximos passos após a decisão da Justiça.