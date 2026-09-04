Moraes acusa Mendonça de 'motivação política' e pede que colega de STF seja investigado; o que se sabe da crise na Corte

O ministro Alexandre de Moraes partiu para a ofensiva contra o colega de toga André Mendonça e pediu formalmente a inclusão dele no chamado inquérito das Fake News, acusando o colega de toga de "usurpação da direção das investigações das autoridades policiais", "condução irregular das tratativas de eventual colaboração premiada" e "direcionamento de determinados alvos para investigação (Ministro Alexandre de Moraes e Senador Davi Alcolumbre), por motivos pessoais e políticos (...)".