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Na Glória

Motociclista fica gravemente ferido em acidente com viatura em Vila Velha

Batida aconteceu em cruzamento na Glória; vítima sofreu fratura exposta e passa por cirurgia, segundo familiares

Publicado em 03 de Setembro de 2026 às 22:44

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

03 set 2026 às 22:44

Um motociclista de 25 anos ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Penal na Glória, em Vila Velha, nesta quinta-feira (3). Familiares da vítima contaram que ele sofreu fratura exposta e passa por cirurgia. Não há detalhes sobre a dinâmica do acidente.


Segundo testemunhas, a viatura seguia pela Rua Aurora, enquanto o motociclista trafegava pela Avenida Jerônimo Monteiro. A batida aconteceu no cruzamento das duas vias. Com o impacto, o motociclista foi arremessado até a faixa de pedestres da Rua Aurora.


Imagens feitas por testemunhas mostram a lateral direita da viatura amassada e a motocicleta caída na pista. A via precisou ser interditada para o atendimento à vítima. A Guarda Municipal esteve no local e orientou o trânsito até a liberação da pista.


O pai do motociclista, o autônomo Roberto Freitas, contou que o filho é vendedor e que recebeu por telefone a notícia do acidente.


“Fiquei chocado e, infelizmente, tive a notícia que não agrada ninguém: que meu filho está muito grave. Me falaram que teve uma batida muito forte, mas são diversas versões do que aconteceu. A princípio disseram que a viatura avançou o sinal, mas eu não posso falar porque eu não vi. Possivelmente vão pedir as câmeras para investigação. O melhor para mim é preservar a vida do meu filho”, frisou Roberto.


As polícias Penal, Civil e Militar foram demandadas para mais informações sobre a ocorrência. A reportagem será atualizada quando houver retorno.

Acidente entre a viatura da Polícia Penal e moto em Vila Velha
Acidente entre a viatura da Polícia Penal e moto em Vila Velha Leitor AG

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