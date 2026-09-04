Motociclista fica gravemente ferido em acidente com viatura em Vila Velha

Um motociclista de 25 anos ficou gravemente ferido em um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Penal na Glória, em Vila Velha, nesta quinta-feira (3). Familiares da vítima contaram que ele sofreu fratura exposta e passa por cirurgia. Não há detalhes sobre a dinâmica do acidente.





Segundo testemunhas, a viatura seguia pela Rua Aurora, enquanto o motociclista trafegava pela Avenida Jerônimo Monteiro. A batida aconteceu no cruzamento das duas vias. Com o impacto, o motociclista foi arremessado até a faixa de pedestres da Rua Aurora.





Imagens feitas por testemunhas mostram a lateral direita da viatura amassada e a motocicleta caída na pista. A via precisou ser interditada para o atendimento à vítima. A Guarda Municipal esteve no local e orientou o trânsito até a liberação da pista.





O pai do motociclista, o autônomo Roberto Freitas, contou que o filho é vendedor e que recebeu por telefone a notícia do acidente.





“Fiquei chocado e, infelizmente, tive a notícia que não agrada ninguém: que meu filho está muito grave. Me falaram que teve uma batida muito forte, mas são diversas versões do que aconteceu. A princípio disseram que a viatura avançou o sinal, mas eu não posso falar porque eu não vi. Possivelmente vão pedir as câmeras para investigação. O melhor para mim é preservar a vida do meu filho”, frisou Roberto.





As polícias Penal, Civil e Militar foram demandadas para mais informações sobre a ocorrência. A reportagem será atualizada quando houver retorno.