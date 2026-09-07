Crise do STF embala 7 de setembro e vira trunfo para Flávio Bolsonaro tentar recuperar força eleitoral

O analista lembra que a importância de um comício não é converter novos eleitores. "Não é que vai ter uma pessoa andando na rua que vai ouvir um discurso e falar: 'Pô, vou votar nesse cara'. Não é por isso que o comício é importante, mas porque você sinaliza para o eleitorado que você é forte e tem chance de ganhar a eleição", explica.