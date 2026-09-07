“Apertem os cintos... a Bispa sumiu”?!? Mais ou menos...

No tabuleiro político-eleitoral do Espírito Santo, o exército de Lorenzo Pazolini tem duas torres: Erick Musso e Evair de Melo. Tem vários peões na linha de frente, incluindo um com chapéu, Muribeca, que parece até “peão boiadeiro”. Não tem nenhum cavalo (pois estes só podem andar em “L”). E, no lugar do par de bispos, tem uma Bispa: sua candidata a vice-governadora, a pastora Eliane Leal (PL), indicação pessoal do senador Magno Malta (PL).





No xadrez, os bispos só andam em diagonal, podendo percorrer todo o tabuleiro em qualquer direção. Mas não é o caso, até aqui, da Bispa Eliane Leal. Até o momento, sua movimentação e sua participação na campanha de Pazolini têm sido bastante discretas. Nas atividades de rua, intensamente realizadas por Pazolini, sua presença ao lado do titular da chapa é raríssima.





Desde que foi anunciada por Pazolini como sua companheira de chapa, no dia 14 de agosto, véspera do pedido de registro ao TRE-ES, o ex-prefeito de Vitória já publicou 64 posts em seu Instagram oficial de campanha, num intervalo de 22 dias.





A contagem da coluna no feed se encerrou às 21h de domingo (6). As postagens incluem registros das dezenas de caminhadas já realizadas por Pazolini em feiras livres nas quatro maiores cidades da Região Metropolitana, além de carreatas e várias visitas do candidato do Republicanos a cidades do interior, incluindo municípios vizinhos a Colatina, terra de Eliane Leal, como Nova Venécia, Linhares, Vila Pavão e São Domingos do Norte.





Com base em tais registros, a candidata a vice só participou presencialmente de duas dessas atividades ao lado de Pazolini. As duas foram em Vila Velha. No dia 22 de agosto, ela andou com Pazolini na feira da Glória. Na última sexta-feira (4), participou ao lado dele de uma carreata na Grande Terra Vermelha, na carroceria do “carro abre-alas” (uma caminhonete). Nos dois posts, ela apenas aparece incidentalmente. Não recebe o menor destaque.





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A tímida presença da própria candidata a vice chama ainda mais a atenção por contraste, quando comparada ao papel ostensivo cumprido pelos respectivos vices de Ricardo Ferraço (MDB) e Helder Salomão (PT).





Camillo Neves (PP) é visto com frequência ao lado de Ricardo em comícios e atividades registradas nas redes sociais do governador – ou vai representá-lo em outras tantas. Já a Professora Valdirene (PT) é praticamente indissociável de Helder, que exibe orgulhosamente sua vice desde antes do período oficial de campanha.