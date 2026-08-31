O perigo de apagar o sangue no papel

“Não existe feminicídio, tirem isso da cabeça.” A frase, repetida em tom hipnótico de mantra, partiu de um candidato ao Senado por Minas Gerais. Ao atacar conceitos como misoginia estrutural e patriarcado, rotulando-os como mero "discurso ideológico", e ao defender a retirada da qualificadora do Código Penal, o postulante a legislador comete um erro que extrapola a simples divergência política. Ele atenta contra a própria realidade e ignora os fundamentos básicos do Direito e da Criminologia.





O feminicídio não é um fetiche conceitual ou um fantasma ideológico, é a tipificação jurídica da morte de mulheres motivada pelo fato de serem mulheres, em contextos de violência doméstica ou menosprezo de gênero. Negar sua existência não elimina o assassinato brutal diário de brasileiras, apenas desmantela os mecanismos institucionais necessários para enfrentá-lo.





Quando a legislação penal diferencia o homicídio comum do feminicídio, ela não cria privilégios, mas reconhece uma dinâmica de poder assimétrica. O agressor que mata a companheira por não aceitar o fim de um relacionamento não age pelo mesmo móvel de quem mata em um assalto. Há um ciclo prévio de posse, controle e violência invisibilizada que desemboca no atentado à vida.