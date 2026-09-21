Voto consciente ou tragédia anunciada

Em 1984, vivemos o maior movimento cívico de que já participei na vida, o “Diretas Já”, que lutava pelo voto direto para a Presidência da República, Após 20 anos de ditadura militar, estávamos cansados de ver velhos generais de maus bofes no poder, como o último deles, o Figueiredo, que preferia o cheiro de cavalo ao do povo e pediu que o esquecessem. Impossível, sua má lembrança ainda provoca pesadelos.





Infelizmente, tivemos, ainda, de passar pelo desgoverno Sarney, que sucedeu ao infeliz Tancredo, que nadou, nadou, pra chegar lá, e morreu na praia. Somente em 1988, com a promulgação da “Constituição Cidadã”, a democracia volta à plenitude, no Brasil, e, em 1989, o povo pôde eleger, após quase 30 anos, um presidente das República, por voto direto.





Dentre os 22 candidatos do primeiro turno, os mais votados foram o Collor de Melo e o Lula, e, desgraçadamente, o povo escolheu o primeiro deles, que se intitulava o “caçador de marajás”, quando era o próprio das Alagoas. Ficou de 1990 a 1992 na presidência, quando renunciou para não sofrer impeachment pelo Congresso Nacional.





Teve os direitos políticos cassados por alguns anos, mas voltou como senador eleito pelo povo alagoano, de 2007 a 2023. Nesse ano, foi condenado pelo STF por corrupção ativa e passiva e, atualmente, cumpre pena em regime domiciliar. Collor foi mais novo presidente a ser eleito, tinha 40 anos, e o primeiro a sofrer processo de impeachment.





Agora, vivemos um período semelhante ao de 89. Temos 12 candidatos concorrendo, entre os quais Ronaldo Caiado e Lula, remanescentes da histórica eleição de 1989. Mais uma vez, a eleição está polarizada entre candidatos de esquerda e de direita, o Lula, candidato do PT, e o Flávio Bolsonaro, do PL. Lula disputa a sua sexta eleição para presidente, tendo perdido três e ganhado três.