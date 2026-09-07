AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Francisco Aurelio Ribeiro

Sete de Setembro, data tão festiva

Hoje, não sei como é comemorado o Dia da Independência nas escolas brasileiras. Nem sei também se as crianças sabem cantar aqueles hinos da nossa infância

Publicado em 07 de Setembro de 2026 às 04:30

Públicado em 

07 set 2026 às 04:30
Francisco Aurelio Ribeiro

Colunista

Francisco Aurelio Ribeiro Francisco Aurelio Ribeiro

“Sete de Setembro/ Data tão festiva/ Foi a Independência/ Desta terra tão querida/ Hoje está liberto[…]/ Viva a Independência do Brasil/ do Brasil”


Esses eram os versos da Canção da Independência sabidos de cor e salteado pelos alunos da escola primária onde estudei, no Caparaó, há 60 anos. Havia, também, o “Hino da Independência”, composto por Evaristo da Veiga e música, dizem, feita pelo Imperador D. Pedro I, mas tenho cá minhas dúvidas, se não foi feita por um padre Maurício qualquer que entendia mais de  composição musical do que ele, especialista em domar mulheres e cavalos: “Já podeis da Pátria, filhos,/ Ver contente a mãe gentil/ Já raiou a Liberdade/ No horizonte do Brasil”. Sempre havia um colega mais moleque que cantava: “Japonês tem quatro filhos…” O resto era tão politicamente incorreto que, se eu continuar a transcrição, posso ser processado pelas leis antidiscriminatórias atuais. 


O certo é que comemorávamos, com pompa e circunstância, a data magna do país, aquela em que lembrávamos o Grito do Ipiranga, o “Laços, fora, companheiros…”, o momento em que, em 1822, um príncipe português rebelava-se contra o próprio pai, o D. João Corno, tornando o Brasil liberto de Portugal, após 322 anos de dominação lusitana.

Veja Também 

Imagem de destaque

Feriado de 7 de setembro: veja o que funciona e o que fecha

Imagem de destaque

Sol, chuva e frio: veja como fica o tempo no ES no feriadão de 7 de Setembro

Imagem de destaque

Desfile de 7 de Setembro: confira as mudanças no trânsito em Vitória

Era feriado escolar, mas não podíamos viajar, pescar, caçar rolinhas (naquela época podia) ou ir ao shopping (que não havia). O Sete de Setembro era comemorado festivamente com um desfile cívico-militar, fizesse sol ou chuva, fosse domingo ou segunda. Todos os alunos e a sociedade organizada participavam da parada, como a chamávamos. 


Lembro-me do último em que desfilei como Pe. José de Anchieta,em 1963, no meio de um monte de crianças fantasiadas com flecha, cocar, tanguinha e colar, enfeitadas com penas de galinha branca tingidas de anilina, num calor danado, dentro daquela sotaina de padre jesuíta. 


Após o desfile, suando e desidratado, jurei pra minha mãe que, no ano seguinte, queria sair de indígena. Pena que, no ano seguinte, houve o golpe militar de 1964 e os desfiles foram transformados em parada militar. Todo mundo virou soldado, para defender o país do comunismo, do risco de virar capacho de Moscou, etc. Todos sabem no que deu.


Mas, voltando àquele último desfile de que participei na infância, o sonho de todo menino era ser o Pedro Álvares Cabral, que iniciava o cortejo vestido como sultão de Bagdá, daquela época dos tempos das mil e uma noites, ou, então, o próprio D. Pedro I que, montado no cavalo, encenava o Grito do Ipiranga, o último ato daquele espetáculo teatral de história e de suposta cidadania. 

Desfile cívico-militar do 7 de setembro, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília
Desfile cívico-militar do 7 de setembro, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Só que, para ser um ou outro, tinha de ser de família rica, pois a roupa era cara e, no caso do último, saber montar, o que poucos de nós éramos ou sabíamos, por isso, os escolhidos eram, sempre, o Toni Lemos, que depois virou cantor, e o Delfino, possuidor de um belo cavalo alazão que todos invejávamos.


Hoje, não sei como é comemorado o Dia da Independência nas escolas brasileiras. Nem sei também se as crianças sabem cantar aqueles hinos da nossa infância, desde que ficou fora de moda cultuar datas cívicas e heróis nacionais. Carregar bandeira e vestir verde e amarelo só é popularizado de quatro em quatro anos, nas Copas do Mundo de Futebol, ou pelos bolsonaristas, que usurparam as cores nacionais como símbolo ideológico de uma facção política ultradireitista. 


Mais que nunca, comemorar a independência do Brasil é necessário, visto que os líderes desse movimento, se eleitos, têm como propósito entregar o Brasil e suas riquezas aos Estados Unidos. Aí, sim, nosso país se assemelhará à Venezuela, transformada em fantoche do Trump, um usurpador do petróleo venezuelano.

Francisco Aurelio Ribeiro

Francisco Aurelio Ribeiro Francisco Aurelio Ribeiro

É doutor em Letras, professor e escritor. Seus textos tratam de literatura, grandes nomes do Espírito Santo e atualidades.

Tópicos Relacionados

7 de Setembro Crônica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 08/09/2026
Imagem BBC Brasil
Em carta a Fachin, ministros aposentados manifestam apoio e cobram apuração 'pública' e 'rigorosa' diante de crise no STF
Imagem de destaque
Editais e Avisos - 08/09/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados