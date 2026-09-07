“Sete de Setembro/ Data tão festiva/ Foi a Independência/ Desta terra tão querida/ Hoje está liberto[…]/ Viva a Independência do Brasil/ do Brasil”.





Esses eram os versos da Canção da Independência sabidos de cor e salteado pelos alunos da escola primária onde estudei, no Caparaó, há 60 anos. Havia, também, o “Hino da Independência”, composto por Evaristo da Veiga e música, dizem, feita pelo Imperador D. Pedro I, mas tenho cá minhas dúvidas, se não foi feita por um padre Maurício qualquer que entendia mais de composição musical do que ele, especialista em domar mulheres e cavalos: “Já podeis da Pátria, filhos,/ Ver contente a mãe gentil/ Já raiou a Liberdade/ No horizonte do Brasil”. Sempre havia um colega mais moleque que cantava: “Japonês tem quatro filhos…” O resto era tão politicamente incorreto que, se eu continuar a transcrição, posso ser processado pelas leis antidiscriminatórias atuais.





O certo é que comemorávamos, com pompa e circunstância, a data magna do país, aquela em que lembrávamos o Grito do Ipiranga, o “Laços, fora, companheiros…”, o momento em que, em 1822, um príncipe português rebelava-se contra o próprio pai, o D. João Corno, tornando o Brasil liberto de Portugal, após 322 anos de dominação lusitana.