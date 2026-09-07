Dia da independência do Brasil: a mulher que assinou separação de Portugal e foi a primeira a governar o país

"Seria revolucionária por ter influenciado dom Pedro na Proclamação da Independência? Não creio que haja aí nenhum traço revolucionário; acho que ela era, talvez, conhecedora o suficiente da história política para fazer o julgamento correto sobre o momento vivido e o quanto ele era propício à Independência", defende a pesquisadora, se referindo ao fato de Leopoldina temer ir a Portugal em um momento de intensa movimentação popular contra o rei dom João 6º, sogro da princesa.