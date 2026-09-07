O incessante aumento da proibição de livros nas escolas públicas dos EUA

Depois das cartas e do interrogatório do superintendente, "a PEN América documentou que pelo menos nove distritos escolares da Flórida, além do de Hillsborough, retiraram centenas de livros das salas de aula e bibliotecas antes do início do ano escolar, sem que fosse completado o processo habitual de revisão dos materiais, para evitar o risco de sanções por parte do Estado".