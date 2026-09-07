Protesto interdita a BR 101 em São Mateus no ES

Uma manifestação de comunidades quilombolas e povos tradicionais interditou totalmente a BR 101, em São Mateus, no Norte capixaba, na manhã desta segunda-feira (7). Por volta das 9h, a Ecovias Capixaba informou que o tráfego passou a ser liberado a cada 20 minutos, de forma alternada entre os sentidos da rodovia. O bloqueio ocorre próximo ao campus da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).





Segundo apuração do repórter Vitor Recla, da TV Gazeta, o protesto reúne moradores que cobram a inclusão das comunidades no Anexo 3 da repactuação da Samarco, que prevê medidas de reparação e compensação por danos coletivos, além de auxílios financeiros e de subsistência para famílias de povos indígenas, comunidades quilombolas e povos e comunidades tradicionais. A reportagem tenta contato com a Samarco.





A Polícia Rodoviária Federal (PRF) segue no local negociando com os manifestantes para que liberem a BR 101.