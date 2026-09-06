Motociclista morto em acidente evitava passar pela Terceira Ponte, diz namorada

O corpo do motociclista Guilherme da Silveira Rodrigues, de 33 anos, foi enterrado na tarde de sábado (5), em Ponta da Fruta, em Vila Velha. Motorista de aplicativo, pai de quatro filhos e atleta, ele morreu após ser atingido por um carro na Linha Verde da Terceira Ponte, na sexta-feira (4).





Familiares e amigos se despediram de Guilherme, descrito pelo tio, Fabiano da Silveira, como um jovem sonhador, que tinha muitos planos para o futuro.





Além do trabalho como motorista de aplicativo, Guilherme buscava construir novos projetos ao lado da família. Ele namorava havia cerca de seis meses Ana Karolina Teixeira Ribeiro.





A namorada contou que o motociclista era cuidadoso no trânsito e, justamente por considerar a Terceira Ponte um local perigoso, evitava passar pelo trecho sempre que possível.