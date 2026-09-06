Motociclista morto em acidente evitava passar pela Terceira Ponte, diz namorada

O corpo do motociclista Guilherme da Silveira Rodrigues, de 33 anos, foi enterrado na tarde de sábado (5), em Ponta da Fruta, em Vila Velha. Motorista de aplicativo, pai de quatro filhos e atleta, ele morreu após ser atingido por um carro na Linha Verde da Terceira Ponte, na sexta-feira (4).
Familiares e amigos se despediram de Guilherme, descrito pelo tio, Fabiano da Silveira, como um jovem sonhador, que tinha muitos planos para o futuro.
Além do trabalho como motorista de aplicativo, Guilherme buscava construir novos projetos ao lado da família. Ele namorava havia cerca de seis meses Ana Karolina Teixeira Ribeiro.
A namorada contou que o motociclista era cuidadoso no trânsito e, justamente por considerar a Terceira Ponte um local perigoso, evitava passar pelo trecho sempre que possível.
Segundo informações da Polícia Militar, Guilherme seguia de moto pela Linha Verde quando foi atingido por um carro.
O motorista do veículo relatou aos policiais que trafegava pela faixa central da Terceira Ponte quando o trânsito parou. Para evitar uma colisão com o veículo que estava à frente, ele teria desviado para a direita, invadido a faixa exclusiva e atingido o motociclista.
Com o impacto, Guilherme foi arremessado para fora da ponte e caiu na Ciclovia da Vida. Ele bateu as costas em um poste e morreu ainda no local.
O motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo. A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do acidente.
O caso de Guilherme é o quarto envolvendo motociclistas arremessados para fora da pista após acidentes na Linha Verde da Terceira Ponte. De acordo com as informações levantadas, três dos quatro motociclistas morreram. Em todos os casos, carros teriam invadido a faixa exclusiva.
Durante o velório e o enterro, familiares cobraram providências e pediram que o motorista envolvido no acidente seja responsabilizado.
A namorada de Guilherme afirmou que, neste momento de dor, o principal pedido da família é por justiça.
Com informações de Vinicius Colini, da TV Gazeta