Motociclista morre após ser arremessado para ciclovia da Terceira Ponte

Um motociclista identificado como Guilherme da Silveira Rodrigues, de 33 anos, morreu após ser atingido por um carro na Linha Verde da Terceira Ponte, no sentido Vila Velha, e ser arremessado para a Ciclovia da Vida na tarde desta sexta-feira (4).





Segundo apuração da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta, o motorista do carro seguia pela faixa central quando se deparou com uma retenção inesperada no trânsito. Para evitar uma colisão com o veículo que estava à frente, ele desviou e acabou atingindo a motocicleta.





Com o impacto, Guilherme foi arremessado, bateu as costas em um poste e caiu na pista da Ciclovia da Vida, conforme informações preliminares.





O motorista do carro fez o teste do bafômetro, que deu negativo. A documentação do veículo e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) dele estavam regulares, segundo o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.





Devido ao acidente, o trânsito na Terceira Ponte, no sentido Vila Velha, e nos acessos à estrutura pelo lado de Vitória ficou congestionado.