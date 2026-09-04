Moraes usa documento da PF sem valor probatório contra André Mendonça

Em um determinado trecho, o próprio texto diz que as informações presentes nele não se prestam "a instruir procedimento de qualquer natureza, a fundamentar representação, a subsidiar peça de defesa ou a ser citado como fonte em documento externo".





A PF analisa informações que muitas vezes são tratadas com grau de confiança "baixo" ou "moderado", mas que Moraes usa sem fazer essa discriminação em sua decisão. Um desses casos é o de que Mendonça estaria direcionando as investigações contra Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), presidente do Senado.





"Avalia-se que Davi Alcolumbre constitui provável alvo estratégico, considerada sua força política, o favoritismo para manter-se na presidência do Senado Federal e o consequente controle da pauta daquela Casa, notadamente quanto ao processamento de pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal", diz o relatório.





O relatório apócrifo faz a hipótese de que "esses movimentos integrem estratégia mais ampla do relator, com a intenção de ampliar seu poder no Supremo Tribunal Federal, a fim de aumentar as chances de fazer prosperar as visões de mundo do grupo político do qual faz parte".





"Grau de confiança: BAIXA. Juízo integralmente inferencial, sobre estado mental e intenção estratégica, construído a partir de indicadores em sua maioria reportados. Confiança baixa não significa descarte: significa que a hipótese permanece aberta e sob observação, e que qualquer uso externo seria prematuro."





O documento ainda faz citação anônima para afirmar que Mendonça disse que não confiava na atuação do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e do procurador-geral da República, Paulo Gonet.





Os relatórios foram demandados por Moraes no âmbito do inquérito das fake news e enviados a ele por Andrei Rodrigues, em formato físico. Como o inquérito é de 2019, ainda tramita em papel na corte. O documento foi digitalizado no gabinete do ministro.

O relatório, na verdade, é a junção de seis documentos, produzidos entre 3 e 31 de agosto desse ano, que tratam de análises sobre a atuação de Mendonça.





Moraes usou o documento para fundamentar o despacho encaminhado ao presidente do STF, Edson Fachin, para providências.





Moraes afirma que Mendonça agiu para direcionar as investigações, "com quebra da imparcialidade judicial e favorecimento a determinados grupos políticos".