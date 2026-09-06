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Acidente

Pai de bebê que morreu em acidente em Pinheiros é solto após audiência de custódia

Homem foi preso em flagrante pois não possuía Carteira Nacional de Habilitação

Publicado em 06 de Setembro de 2026 às 18:34

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

06 set 2026 às 18:34
Bebê de 1 ano morre em acidente em Pinheiros
Bebê de 1 ano morre em acidente em Pinheiros Leitor A Gazeta

O pai da bebê de um ano que morreu após o carro da família bater contra um barranco, na região de Canário, em Pinheiros, no Norte do Espírito Santo, foi liberado pela Justiça após passar por audiência de custódia neste domingo (6). Segundo a Polícia Civil, ele foi preso em flagrante e encaminhado ao sistema prisional após a batida, na tarde de sábado (5).


O pai foi submetido ao teste do bafômetro pela Polícia Militar, que deu negativo para ingestão de álcool. No entanto, segundo a PM, ele não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e foi encaminhado à Delegacia Regional de Nova Venécia. Ele foi autuado em flagrante por homicídio culposo na direção de veículo e encaminhado ao sistema prisional.


De acordo com a apuração da repórter Viviane Maciel, da TV Gazeta Norte, o pai da bebê recebeu alvará de soltura. A advogada de defesa do homem enviou nota informando que foi acertada a atuação da autoridade policial ao realizar a prisão em flagrante e encaminhar o caso ao judiciário. 


"Independentemente das consequências jurídicas que o processo possa vir a produzir, a maior e mais dolorosa consequência já foi imposta a ele: a perda da própria filha. Por essa razão, acredito que o caso deve ser tratado com responsabilidade, respeito à família e sem julgamentos precipitados enquanto os fatos ainda estão sendo devidamente apurados", divulgou em nota a advogada Joana Salvador.


Segundo a Polícia Militar, a menina, que estava no colo da mãe no banco dianteiro do passageiro, foi projetada contra o para-brisa e morreu no local. O motorista, a mãe da criança e outro filho do casal, de 3 anos, receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O corpo da bebê foi levado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares. 

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