Mulher é presa após furtar carteira de idoso em praça no Centro de Linhares; vídeo

Uma mulher de 31 anos foi presa em flagrante após furtar a carteira de um idoso na Praça Nestor Gomes, no Centro de Linhares, no Norte do Espírito Santo na tarde de sexta-feira (4). A ocorrência foi registrada por volta das 14h40 e identificada pelo sistema de videomonitoramento do Centro de Controle e Operações (CECOM).





De acordo com a Guarda Civil Municipal, as imagens mostraram a mulher conversando com o idoso antes de retirar a carteira do bolso da camisa dele. Ela verificou o conteúdo, retirou um cartão de crédito e, depois, devolveu a carteira à vítima.





A mulher deixou a praça de bicicleta e foi localizada pelos agentes em frente a uma casa lotérica. Durante a abordagem, ela teria contado que tentou usar o cartão do idoso para sacar dinheiro, mas não conseguiu. A vítima confirmou o furto e relatou ainda que a mesma mulher teria furtado seu celular na semana anterior.





A suspeita foi encaminhada à 16ª Delegacia Regional de Linhares. Segundo a Polícia Civil, ela foi autuada em flagrante por furto qualificado e encaminhada ao Centro Prisional Feminino de Colatina (CPFCOL).