Dois são mortos e dois esfaqueados em quinta-feira violenta na Grande Vitória

A quinta-feira (3) foi violenta na Grande Vitória: entre a tarde e a noite, três ocorrências foram registradas na Serra e na Capital, deixando dois mortos e dois feridos.





O primeiro caso ocorreu à tarde, no bairro Nova Carapina I, na Serra. Um homem de 62 anos foi encontrado caído no chão de uma residência, com um ferimento na cabeça e já sem sinais vitais. Havia vestígios de sangue no piso da sala, da varanda e da garagem do imóvel.





Ainda na Serra, desta vez no bairro Novo Horizonte, um adolescente e um homem foram esfaqueados por um suspeito. Eles foram socorridos para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Carapina, mas não divulgados os detalhes sobre as circunstâncias do ataque. O adolescente teve ferimentos na nuca e no ombro, enquanto a outra vítima ficou ferida na testa.





Já em Vitória, durante a noite, uma mulher de 41 anos foi encontrada morta a facadas no bairro Bonfim. Não há informações sobre a dinâmica do crime.





Os dois primeiros casos serão investigados pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, enquanto o último será apurado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).