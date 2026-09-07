O dilema da Europa após direita radical na Alemanha obter vitória estadual inédita desde a 2ª Guerra

A questão é que os eleitores europeus estão muito conscientes dessas ameaças externas e do impacto que elas têm em seus países. Eles se preocupam com o impacto das guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, com a deterioração dos serviços de saúde em seus países e com a crescente insegurança econômica para si e suas famílias. A imigração descontrolada e a segurança nas ruas também são grandes preocupações.