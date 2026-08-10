Cuidado com agosto, o mês do desgosto

Nasci num mês de agosto, há 71 anos, na Serra do Caparaó. Desde menino, ouvia dizer que agosto era mês de desgosto. Meu avô, imigrante italiano que veio menino para cá, desbravou terras, ficou aleijado derrubando matas, dizia sempre: “Cuidado com agosto”.





Não entendia bem o motivo de tanta advertência para o mês em que havia nascido, ganhava os parabéns e uma blusa de lã tricotada por minha mãe no aniversário. Só tinha o direito de escolher a cor. Mais tarde, adulto, fui entender o motivo de preocupação dos mais velhos.





Agosto é o mês mais frio e mais seco do ano, época propensa às doenças pulmonares e às queimadas no pasto. Muitas crianças e idosos morriam em agosto, vítimas de pneumonias e de outras doenças respiratórias.