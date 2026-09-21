Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 21/09/2026

A carta “5 de Copas” pede que você não se prenda somente ao que deu errado ou ao que não aconteceu como gostaria. No amor, uma decepção ainda poderá pesar, mas haverá sentimentos e possibilidades ao seu alcance. No trabalho, não permita que um erro ou um resultado abaixo da expectativa apague tudo aquilo que já conquistou. Na saúde, acolha suas emoções, evitando que a tristeza domine sua rotina. Nas amizades , aproxime-se de quem oferece carinho e permita-se receber apoio em vez de enfrentar tudo sozinho(a).