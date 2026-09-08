Para a cidade de Vitória, no mês de seu aniversário, uma adaptação de trechos de minha crônica "Para conhecer Vitória", publicada no livro "GUANANIRA".





Quem disse que todas as cidades são iguais não conhece Vitória. A persistente Vitória, que sobreviveu agarrada à pele de pedra do maciço central de uma ilha. A incrível Vitória, orlada de aterros, que lhe garantiram a expansão do exíguo pedaço de terra em que foi construída. A marulhosa Vitória, que dorme e acorda cercada de águas que sussurram, ao invés dos estrondosos ruídos das ondas, que se escutam em outras cidades do mundo situadas à beira do mar.





Para conhecer Vitória, é preciso ir além do burburinho, das vicissitudes e dos inevitáveis riscos que, hoje, afetam as cidades do mundo. É preciso escrutinar seus esconderijos. Subir e descer suas escadarias que são como cascatas de pedra escorrendo por todos os lados. Passar pela Praça Costa Pereira. Dar uma olhadinha para o belo teatro Carlos Gomes, que graças às deusas, ainda está lá. Andar pela avenida Beira-Mar e literalmente ficar a ver navios de todas as nacionalidades ancorados no porto.